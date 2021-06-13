Kurban Bayramı ikramiyeleri için geri sayım: Emeklilere Temmuz'da ödenecek

Her sene Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında zam gören emekliler ayrıca dini bayramlar öncesinde de ikramiye alıyor. Geçtiğimiz yıllarda 1000'er liradan 2.000 TL olarak ödenen ikramiyeler bu yıl 1.100 TL'ye çıkartıldı. Böylece emekliler 2021 yılında maaşları kaç lira olursa olsun 2.200 TL ikramiye almış olacak.

Sabah'ın haberine göre; yaklaşık 13 milyon emekli ve dul ve yetim maaşı alanlar ikramiyeden yararlanacaklar. Bu ay emeklilik kararı aldırarak Temmuz'da maaşı başlayan yeni emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

Kimler ikramiye ödemesinden yararlanacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.

Kaç lira ödeniyor?

Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar.

Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu yıl ise ikramiyelere yüzde 10 oranında zam yapıldı. Böylece her bayramda 1.100 TL olmak üzere toplam 2.200 TL ikramiye ödenecek.

Emekliler ikinci ikramiyelerini ne zaman alabilecek?

Bu yıl emekliler Ramazan Bayramı öncesinde ilk ikramiyelerini aldılar. Bayram 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Büyük ihtimalle ikramiye 12-19 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

Başvuru gerekiyor mu?

Emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. SGK'nın ilan ettiği tarihte emekliler gidip hesaplarından parayı çekebilecekler. Bu konuda bazı dolandırıcılardan emekliler gelen SMS'lere itibar edilmemesi önemli. Hiç bir işlem yapmanıza gerek yok. Kimseye bilgilerinizi vermeyin.

Yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda, 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece iki maaş alanlar tek bir dosyadan ikramiye almış olacak.

İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor. Emekli maaşlarının ve ödemelerinin haczedilmesi ancak emeklilerin bu konuda izin vermesiyle oluyor. O yüzden bankadan kredi çekerken ya da kredi kartı alırken imzaladığınız belgelerde bu izni verip vermediğinize dikkat edin.