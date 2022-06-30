Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

SGK işçi emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

Bağkur emeklisi bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

- 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

- 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022, tarihinde ödenecek.

2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

Kurban Bayramı ikramiyelerine zam var mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi aynen Ramazan Bayramında olduğu gibi 1100 TL olarak hesaplara yatacak.