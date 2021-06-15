Ramazan Bayramı'nın idrak etmesinin ardından vatandaşlar Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, Kurban Bayramı ne zaman sorularını araştırmaya koyuldu. İslam aleminin merakla takip ettiği Kurban Bayramı için yaz aylarına gelinmesiyle birlikte geri sayım da başladı. Peki, kurban bayramı tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?

Bu sene Kurban Bayramı Arefe günü 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve 23 Temmuz 2021 gününde sona erecek. Toplamda tatil 4 gün sürecek.

2021 senesinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmesi durumunda haberimizde yer alacak.