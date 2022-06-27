Kurban Bayram tatili kaç gün 2022? Bayram taili 9 gün olacak mı?
Kabine toplantısı kararı bayram tatili 9 gün olacak mı? 2022 Kurban Bayram tatili 9 gün oldu mu? Dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı için sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? sorusu bayram tarihine günler kala, uzun tatil yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı haftasına denk geliyor. Hal böyle olunca da Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da araştırılan konular arasına. 2022 Kurban bayramı tarihi: Bayram tatili kaç gün?
Kurban Bayramı 2022 ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı 1. günü hangi güne denk geliyor? 8 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 12 Temmuz günü son bulacak. 9 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü. İki dini bayramımızdan biri olan Kurban Bayramı tarihi yaklaşıyor. Bir kısmımız memleketlerine gidip aile ziyaretleri gerçekleştirecek, bir kısmımız ise tatil planlarını şekillendirecek. Peki 2022 yılında Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2022 Kurban bayramı takvimi...
2022 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
“Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?” sorusu da bugünkü toplantıda cevabını bulacak ikinci önemli başlık olacak. Arife gününün 8 Temmuz olması ve bayramın son günü ile yine resmi tatil 15 Temmuz arasında sadece 2 günün kalması nedeniyle kamuoyunda 9 günlük tatil beklentisi olmuştu. Turizm sektöründeki beklentilerin de değerlendirilmesi ile karar alınacak ve 13-14 Temmuz tarihlerinde memurların idari izinli sayılması halinde bayram izni 9 güne çıkacak. Ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da Kabine toplantısında ele alınacak.
Kurban Bayramı hangi gün?
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı