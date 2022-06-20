Kurban Bayram ikramiyesi 2022 ne zaman verilir? 2022 Kurban Bayram emekli ikramiyesi ne kadar?

Emeklilerin kurban bayramı ikramiye ödemesi ne zaman yapılacak sorusu milyonlarca emeklinin gündemindeki konulardan. Buna göre; Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hesaplara ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Temmuz zammı ile beraber hesaplara yatacak ödemelerin bilindiği üzere bu sene 1100 TL olacağı ifade edilmişti. Hal böyleyken Ramazan ayında yatan ücretle beraber bu sene toplamda 2200 TL'lik ikramiyenin vatandaşlara sağlanacağı biliniyor.

Kurban bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. Ancak henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli olmadı. Bu sene kurban bayramı 9 Temmuz cumartesi günü başlayacak. Bu nedenle Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin temmuz ayının ilk haftalarında yatması bekleniyor. Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.

Kurban bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.