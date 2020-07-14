Kurban bağışlamak, bağışlanmaktır

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Canan Songür, “Kurban iyiliğe adanmaktır" sloganıyla bu yıl da kurbanlarını; İslami kurallara uygun bir şekilde keserek yurt içi ve yurt dışındaki muhtaçlara ulaştıracaklarını söyledi.

Timeturk'e yaklaşan Kurban Bayramı öncesi değerlendirmede bulunan Songür, "Hayırseverlerimizin yapacağı kurban bağışları, yıl boyunca hiç et yeme imkanı bulamamış binlerce ihtiyaç sahibinin sofralarını şenlendirecek ve bayram sevincini yaşamalarına olanak sağlayacak." dedi

Yardım eli uzatmanın tam zamanı

Yeryüzünde savaş, işgal, sömürü, doğal afet ve salgın hastalıklar gibi çeşitli sebeplerden dolayı sağlıklı beslenme imkanlarından mahrum, yaşam mücadelesi veren milyonlarca insanın bulunduğunu hatırlatan Songür şöyle devam etti:

"Bayramlar bu muhtaç insanların durumlarını görebilmemiz ve onlara yaşam koşullarının iyileşmesinde katkıda bulunmamız için birer vesile. Bu sebeple, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanan kurban paylarının, yıl boyunca imkansızlıklardan dolayı evlerine et alamayan, mutfaklarında yemeklik malzemeleri hep eksik olan muhtaç aileler için değeri çok büyük. Türkiye içerisinde derneğimizin yaptığı aylık market alışveriş kartı ve gıda kumanya kolisi yardımlarından düzenli olarak faydalanan ihtiyaç sahibi yetim anneleri şimdiden kurban bayramında dağıtılacak paylar için derneğimizi arayıp bayramda kendilerini unutmamamız noktasında talepte bulunmaktalar. Bu yüzden var gücümüzle çalışıyor, ne kadar fazla ihtiyaç sahibine el uzatabilirsek o kadar mutlu oluyoruz. Bilindiği üzere Kurban ibadeti biz Müslümanların Allahu Teâlâ ile kurduğumuz yakınlığın güçlenmesine vesile olan en önemli ibadetlerden biri. Kurban, bir taraftan yaşadığımız toplumdaki fakirleri, yeryüzündeki muhtaçları koruyup kollama, onlara yardım elimizi uzatma imkanı verirken; diğer taraftan bu yoksullukların, tamamen giderilmesi için bizlerde sorumluluk duygusunun pekişmesine ve daha fazla çalışmamıza vesile olmaktadır"

Bağışçıların emaneti başımızın üstünde

Kurbanın sosyal yardımlaşmanın en önemli göstergelerinden biri olduğunun altını çizen Songür sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sebeple yaptığımız bu ibadetin yoksul, sağlıklı beslenemeyen, düşkün insanların karnının doymasına vesile olması çok mühimdir. Bununla beraber ulaştığımız insanların başka ne gibi yardımlara ihtiyacı olduğunu da gözlemlemiş ve onlara sonraki zamanlarda da destek olma imkanı bulmuş oluyoruz.

Önce İnsan Derneği, olarak ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzla bağışçılarımızın emanetlerini güvenilir bir şekilde yerine getiriyoruz"

Tüm hizmetlerimiz kayıt altında

Songür, uzman ekiplerle kurbanları günler öncesinden bizzat seçip her bir kurbanın başında durarak hisse sahiplerinden alınan vekalet üzerine isimleri kameraya okuyarak kayıt altına aldıklarını kaydetti. Kurbanlar kesilince hisse sahibi hayırseverlere SMS'le bilgi verildiğini hatırlatan Songür sözlerini şöyle tamamladı:



"Video kayıtlarımızı da bayramdan hemen sonra tek tek hisse sahiplerine gönderiyoruz. Afrika’daki kurbanlarımızı büyük baş hissesi olarak, Türkiye’dekileri ise küçükbaş olarak kesmekteyiz.Kurbanlarınızı Önce İnsan Derneğine bağışlayarak milyonlarca ihtiyaç sahibini sevindirebilirsiniz.

Yurt dışı kurban bağışı 600 lira, Yurtiçi kurban bağışı ise 1200 lira.

Bu vesile ile yaklaşan Kurban Bayramının aziz milletimiz ve insanlık alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ederim"