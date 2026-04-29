Kurban bağışında dolandırıcı tuzağına dikkat!

Kurban Bayramı öncesi türeyen sahte bağış sitelerine karşı uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Tüketici Birliği Federasyonu ve Siber Güvenlik uzmanları; kopyalanmış sitelerden gelen mesajlara, arama motorlarındaki aldatıcı reklamlara ve "her şeyi bilen" sahte yetkililere karşı vatandaşı tek tek uyardı. İşte ibadetinizi korumanız için dikkat etmeniz gereken altın kurallar...

Kurban Bayramı yaklaşırken ibadetini bağış yoluyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, siber dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Tanınmış vakıf ve derneklerin internet sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılar, "sahte bağış" siteleri üzerinden hem vatandaşın parasını çalıyor hem de kişisel verilerini ele geçiriyor.

SİTEYİ KOPYALIYORLAR AMA LİNKİ ASLA

Tüketici Konfederasyonu Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, bir internet sitesinin görsel olarak birebir aynısını yapmanın çok kolay olduğunu ancak URL (bağlantı adresi) kısmının taklit edilemeyeceğini vurguladı.

Vatandaşların bir siteye girdiğinde ilk olarak adres çubuğundaki linki kontrol etmesi gerektiğini belirten Baki, güvenli ödeme sistemleri (3D Secure gibi) bulunmayan sitelerden uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

"HER ŞEYİ BİLMESİ ONUN YETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEZ"

Dolandırıcıların kişisel verileri ele geçirerek vatandaşı "anne-baba adı" veya "hesap detayları" gibi bilgilerle ikna etmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Uzmanlar, bir kişinin sizin hakkınızda detaylı bilgiye sahip olmasının, o kişinin bir devlet kurumu veya dernek yetkilisi olduğu anlamına gelmediği konusunda uyardı. Telefon veya kısa mesaj yoluyla gelen "bağış yapın" çağrılarına karşı şüpheyle yaklaşılması gerektiği belirtildi.

ARAMA MOTORLARINDAKİ REKLAMLARA TIKLAMAYIN

Bağış yapılacak kurumun adını arama motoruna yazınca çıkan ilk sonuçların genellikle "reklam" olduğunu hatırlatan uzmanlar, bu linklerin aldatıcı olabileceğini ifade etti. Güvenli bir bağış için reklam alanındaki linklere tıklamak yerine, kurumun resmi web adresinin doğrudan tarayıcıya yazılarak girilmesi en sağlıklı yöntem olarak önerildi. Mağduriyet yaşanması durumunda ise vakit kaybetmeden bankalarla iletişime geçilmesi ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulması gerektiği vurgulandı.