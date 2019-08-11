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Kurban, adanış ve paylaşımdır

Kurban Bayramı’nın birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın tecellisi olduğunu hatırlatan ilahiyatçılar, bayramın ümmetin içinde bulunduğu parçalanmışlıktan kurtulup vahdetine vesile olmasını dilediler. İlahiyatçılar, “Dayanışma, birlik ve beraberliğin tesis edildiği en önemli günler olan bayramı, eğlence kültürü ile değil, ibadet şuuruyla geçirin” tavsiyesinde bulundular.

11 Ağustos 2019 Pazar 08:50
Kurban, adanış ve paylaşımdır

 Mustafa Durmaz  İstanbul  İslam dünyası, Kurban Bayramı’nı idrak etmenin heyacanını yaşıyor. Zenginin ve fakirin Hak katında eşitlendiği, manevi iklimin her mazlumların gözyaşının silindiği Kurban Bayramı’nın, İslam alemi ve insanlığa huzur getirmesini, Müslümanların vahdetine vesile olması temenni ediliyor. Kurban Bayramı’nın İslam âlemine hayırlar getirmesini dileyen ilahiyatçılar, önemli tavsiyelerde bulundu.

Ateş: Öncelikle nefis kurbanımızı keselim 

Diyanet İşleri eski Başkanı ve İslam hukukçusu Prof. Dr. Süleyman Ateş, “Bayramlar, sevinç, kardeşlik ve dargınlıkların unutulması günüdür. Ülkemizin kalkınması için Kur’an’a sarılması gerekir. Ümmetin birliğe, beraberliğe, sevgiye ve muhabbete ihtiyacı var. Irkı ne olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Kurban, Allah’a yaklaşmaktır. İbadetlerimizin makbul olmasıdır. Her Müslüman, öncelikle nefis kurbanını kesmelidir. Yani kötülük, bencillik, hased ve cimriliği ortadan kaldırmamız lazım. Rabbimiz, Kurban Bayramı`nın İslam ümmetinin birleşmesine, bir araya gelmesine ve uyanışına vesile kılsın inşallah” dedi.

Bayraktutar: Kurban; birlik, berabaerliktir ve dirliktir 

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ise Hazreti İbrahim’in teslimiyeti ve Hazreti İsmail’in itaatinin bütün Müslümanlara örneklik teşkil edecek nitelikte yer bulmasını diledi. Dünya Müslümanlarının birlik, beraberlik ve vahdet içerisinde bayram geçirmelerini temenni eden Bayraktutar, “İslam aleminin en kutsal günlerinden biri olan Kurban Bayramı’nın sevinçlerin öne çıkarıldığı, mazlumların gözyaşının silindiği, fakirin gözetildiği, müminlerin birbirleri ile helalleştiği gündür. Kurban, İsmail’ce teslimiyet, adanma ve Allah yolunda yürümektir. Dolayısıyla kurban birliktir, beraberliktir, dirliktir, kardeşliktir, sevgidir ve muhabbettir yardımlaşmadır, dayanışmadır” ifadelerini kullandı.

İmkan varsa kurban kesilmeli 

Bankadan alınan kredi ile kurban kesilmemesi gerektiğini hatırlatan Bayraktutar, “Kurban, gücü yetene vacip olan bir ibadettir. Bankadan krediyle, borçlanarak yapılmaması gerekir.. İmkan varsa kurban kesilsin. Kurbanın ehemmiyeti açısından, dini bir ibadet olması açısından, özellikle alkol satan marketlerden kurban alınmaması gerekiyor” diye konuştu.

Yıldız: Neden kurban kestiğimizi anlamamız lazım

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Yıldız da şöyle konuştu:

Kurban” kendisiyle Allah’a (c.c) yaklaşılan şey…. “onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmadığını (hacc -37)söylemesine rağmen Mevla bizden neden kan akıtılmasını istiyor? Bu ibadetin amacı nedir? Bugüne kadar, Allah’ın rızasını kazanmak, fakirlerin et yemesi, ve hatta her sene bir ekonomik döngünün yaşanması vs bu konular hep anlatıldı durdu. Belki de kurban kesmenin en önemli sebeblerinden birini fark edemedik. Kan dökücü bir varlık olan insanoğlunun içindeki kan dökme içgüdüsünün törpülenmesi. Evet; Yaradandan daha iyi bizi kim tanıya bilir? Ve bunun için ayette “dört ayaklı” ifadesi geçmekte. Buradan kimse “şu anda birbirini boğazlayan Müslümanlara bakıldığında bunun bir işe yaramadığı görülmekte” gibi ucuz bir mantık yürütüp demogoji yapacaklara da hatırlatırım ki, dünyayı kana bulayan Müslümanlar değil, tam aksine beyaz yakalı okumuş kesimdir.”

 

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 08:50
  1. İstanbul
  2. Kurban Bayramı
  3. Süleyman Ateş
  4. Mehmet Bayraktutar
  5. Murat Yıldız

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