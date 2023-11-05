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Aktüel Kur'an'ı Kerim tilaveti sırasında tehlike provokasyon!
Aktüel

Kur'an'ı Kerim tilaveti sırasında tehlike provokasyon!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 17:07:00 - 2023-11-05 17:12:45

İHH öncülüğündeki İncirlik mitinginde Gazzeli mazlumlar için Kur'an'ı Kerim tilaveti okunurken, samimi Müslümanların arasına sızan provokatörler ise İncirlik askeri üssüne girmeye çalıştı.

O anlar yeniakit.com.tr kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde İHH mitingi Kur'an'ı Kerim tilavetiyle devam ederken, Gazzeli mazlumlar için yapılan mitinge gölge düşüren provokasyon girişimine ait anlar yer aldı.

İHH, mitingi yaşanan taşkınlıktan sonra yarıda kesti.

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