Kur'an'ı Kerim tilaveti sırasında tehlike provokasyon!
İHH öncülüğündeki İncirlik mitinginde Gazzeli mazlumlar için Kur'an'ı Kerim tilaveti okunurken, samimi Müslümanların arasına sızan provokatörler ise İncirlik askeri üssüne girmeye çalıştı.
O anlar yeniakit.com.tr kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde İHH mitingi Kur'an'ı Kerim tilavetiyle devam ederken, Gazzeli mazlumlar için yapılan mitinge gölge düşüren provokasyon girişimine ait anlar yer aldı.
İHH, mitingi yaşanan taşkınlıktan sonra yarıda kesti.
Gündem
ABD üslerinin avukatı İHH protestolarından rahatsız: Ümit Özdağ İncirlik ve Kürecik için endişe duyuyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO