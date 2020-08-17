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İSLAM

Kur’an’ı hayatınızın eksenine yerleştiriniz

Cenab-ı Hakk, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, "O kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir." (Bakara 2)

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:12:00 -
Kur’an’ı hayatınızın eksenine yerleştiriniz

Kur’an’ı hayatınızın eksenine yerleştiriniz. Kur’an’sız bir hayat Allah’sız bir hayat demektir. Allah’la ve kendisiyle tanışmak isteyen Kur’an okusun. Okumak anlamayı ve yaşamayı da beraberinde getirmelidir. Resul’le tanışmak isteyen Kur’an okusun. Halık-mahluk ilişkisinin nasıl olması gerektiğini, Allah ve Nebi arasındaki ilişkinin şahsında görmek isteyen Kur’an okusun. Kur’an okumadan evvel aklınızı ve kalbinizi yoklayın. Kur’an okumaya müsait mi? Yani aklınız selim, kalbiniz selim mi? Eğer duygu ve düşünce mekanınız Kelam sultanını misafir etmeye hazır değilse, ortalık döküm-saçım, zihin ve yüreğiniz darmadağınıksa, ortalığı toplayıp bu mekanları Kur’an’a hazırlayınız. Kur’an’ın başına otururken Allah’ın manevi huzurunda diz çökmüş olarak hissedin kendinizi. Öyle ki: Rabbiniz size konuşuyor, siz bir harfini kaçırmamak için can kulağınızla dinliyorsunuz.

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