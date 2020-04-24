Kur'an'da adı geçiyor: Şifa deposu incir nelere iyi geliyor?

Kur'an'da adı geçen, şifa deposu olarak bilinen incir, sağlığa birçok fayda sağlıyor. İncir ağacının yaprakları da meyvesi kadar etkili birer şifa kaynağı olarak biliniyor. Türkiye'de özellikle Ege yöresinde yetişen incir, mevsiminde taze ve yaş olarak, diğer mevsimlerde ise kurutulmuş olarak tüketiliyor.

İncir nelere iyi geliyor?

- Meyvelerinden hazırlanan çay veya şurup özellikle çocuklarda kullanılabilen bir müshildir.

- İncir sütü haricen siğillere karşı etkilidir.

- Taze yaprakları lapa halinde çıbanların olgunlaştırılması ve delinmesi için kullanılır.

- Kopartılan taze yaprakların sapından yapılan çay dahilen nefes darlığı için kullanılır.

- Yaprakları kaynatıldıktan sonra buharı hastalıklı bölgeye uygulanarak egzama tedavisinde kullanılır.

- Yapraklar ufalanıp balla karıstırıldıktan sonra günde üç kere bir tatlı kaşığı alınarak hemoroid tedavisinde kullanılır.

- Yaprak sütü akrep sokmalarına karşı kullanılır.

- Böcek sokmalarında kullanılır.

- İncir meyvesi bağırsakları yumuşatır, kabızlığı önler.

- Sütü, haricen et benlerinin düşürülüp yok edilmesi amacıyla kullanılır.

Kullanılış biçimleri

- Meyve ateşte közlenir. Kömür gibi olunca zeytinyağı ile dövülür. Çıban ve temriye tedavisinde haricen kullanılır. Kesik yarasına da iyi gelir.

- Egzamalı bölge için önce kaynar suya batırılmış bir bezle silinir ve üzerine incir sütü sürülür. 5 dakika sonra yıkanıp üstü silinir, daha sonra buraya daha önceden hazırlanmış kına-yoğurt karışımı (1 çorba kaşığı kına + 1 çorba kaşığı yoğurt) sürülür, bir bezle sarılır ve 3 gün bekletilerek egzama tedavisi yapılır.

- Yapraklar ufalanıp balla karıstırıldıktan sonra, günde 3 kere 1 tatlı kaşığı yenilerek, hemoroidlere karşı kullanılır.

- 3 adet incir yaprağı, 20 adet kocayemiş yaprağı, ve 1-2 baş sarımsak birlikte tülbent içinde ezilerek elde edilen karışım, günde 2-3 kez, haricen, hemoroidlere karşı kullanılır.

- Meyvelerinden hazırlanan çay, sabahları aç karnına 1 çay bardağı dolusu içilerek, bağırsak yumuşatıcısı olarak kullanılır.

- Kurutulmuş yapraklarından hazırlanan çaya ayrıca su ilave edilip soğutularak dahilen mide hastalıkları tedavisinde kullanılır.

- Yapraklar kurutulup toz haline getirildikten sonra verem hastalığının tedavisinde sigara şeklinde sarılıp içilir.

- Gövde dalları yakılıp, küllü yağ ile karıştırılarak merhem yapıldıktan sonra, haricen çocukların saç diplerindeki yaraların tedavisinde kullanılır.

Yan etkileri var mı?

İncirin bilimsel araştırmalara konu olmuş bilinen herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.