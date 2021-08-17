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Gündem Kur'an'a ve Peygamberimiz'e iftira atan Mustafa Öztürk resmen çarpıldı: Toparlayamadım
Gündem

Kur'an'a ve Peygamberimiz'e iftira atan Mustafa Öztürk resmen çarpıldı: Toparlayamadım

Kur'an'a, Peygamberimiz'e ve sahabelere dil uzatan Prof. Dr. Mustafa Öztürk yayınladığı videoda, ikinci Biontech aşısının ardından kamyon çarpmışa döndüğünü ve kendisine gelemediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 22:02:00 - 2021-08-17 22:16:00

 yeniakit.com.tr 

Daha önce Peygamberimiz'e (asm) ve Kur'an'a çirkin bir iftirada bulunarak "Bu, Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı, olabilir" diyen, skandal sözleri nedeniyle Marmara Üniversitesi'nden istifa etmek zorunda kalan ve ardından Avrupa'daki bir üniversiteden davet aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi terk eden Prof. Dr. Mustafa Öztürk, dikkat çeken bir video yayınladı.

"Kamyon çarpmışa döndüm"

Öztürk yayınladığı videoda, ikinci Biontech aşısının ardından kamyon çarpmışa döndüğünü ve kendisine gelemediğini söyledi.

Öztürk, videoda şu ifadelerde bulundu:

"Yüzüm gözüm şiş, farkındayım. Berbat durumdayım. Çünkü ikinci Biontech aşısı beni tabiri caizse askeri cemse, kamyon çarpımışa çevirdi. Toparlayamadım. Mütemadiyen uykum geliyor. Korkunç bir halsizlik. Böyle sürekli bir gribal enfeksiyon gibi... Korona geçirenlerden bir farkımız kalmadı."

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Yorumlar

Abdusselam

Allah ın adı ile Rahman Rahim. GÜNAYDIN, ÇARPILDIĞINI FARK ETMİŞ AMA, ADRES YANLIŞ. EVET SENİ AŞI ÇARPMADI, O ALAY ETTİĞİN, HEM KEL HEM FODUL DEDİĞİN, NUN SURESİ ÇARPTI. SENİ, 'PEYGAMBERİN SÖZÜ OLAMAZ MI, ALLAH BÖYLE SÖYLER Mİ' DEDİĞİN VE İNKAR ETTİĞİN KUR'AN ÇARPTI. BU ÇARPMANIN İLACI, TEVBE DİR. ŞAYET ALLAH TEALA KABUL EDERSE VE HERŞEYDEN ÖNCE NASİP EDERSE, SEN YENİDEN İMAN ET VE TEVBE ET. ALLAH TEALA HİDAYET VERSİN NE DİYELİM. 17.08.2021 Abduuselam EFE.
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