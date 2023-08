Kur'an yakma skandallarına Maduro'dan anlamlı tepki!

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Avrupalı liderlerin ve bazı medya kuruluşlarının İsveç ve Danimarka'daki Kur'an yakma olaylarına yanıt vermemesini kınadı.

Al Mayadeen kanalında yayınlanan 'With Maduro and More' programında konuşan Venezüella lideri Nicolas Maduro, Avrupa'da 'kutsal kitapların yakılmasına göz yumanların sessizlikleri nedeniyle dolaylı olarak müdahil olduklarını söyledi ve "Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını gördüklerinde dünyanın dört bir yanındaki Müslüman halkların hoşnutsuzluğunu kalbimin derinliklerinde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Medyayı da konuya yer vermemekle de eleştiren Maduro, Müslümanlara yönelik nefret suçlarını ve Avrupa'da Kur'an yakan 'aşırı sağcı ve ırkçı çevrelerin' faaliyetlerini 'şiddetle kınadığını' sözlerine ekledi.

İNCİL'İ YAKSALAR NE HİSSEDERDİK?

Sputnik'te yer alan habere göre Maduro, "Kendime bir Hristiyan olarak soruyorum, biz Hristiyanlar başka bir ülkede İncil'i yaksalar ne hissederdik? Birisi bunu yaparsa büyük bir üzüntü duyarız ve bu büyük bir hakaret olur" dedi.

