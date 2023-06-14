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Dünya Kur’an yakma anayasal hakmış
Dünya

Kur’an yakma anayasal hakmış

Yeniakit Publisher
2023-06-14 23:05:00 -
Kur’an yakma anayasal hakmış

İsveç’te yerel mahkemenin “Kur’an-ı Kerim yakma anayasal haktır” kararını temyize taşıyan polis, red cevabı aldı. Temyiz hakimi, Kur’an yakılmasına izin verilmesini isteyerek bir garabete imza attı.

İslam ve Müslüman düşmanı batıda, İslam’ın kutsallarına saldırmak anayasal hak olarak onandı... İsveç’te Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin kararını onayarak polisin Kur’an-ı Kerim yakılması planlanan gösterileri yasaklamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

İsveç’te İdari Temyiz Mahkemesi polisin geçen şubat ayında yasakladığı Kur’an-ı Kerim yakmayı planlayan iki protesto gösterisine izin vermesi gerektiğine hükmederek alt mahkemenin kararını onadı.
Ocak ayında Stockholm’deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılan gösteriye Türkiye, İskandinav ülkesinin NATO’ya katılma başvurusunu onaylamayı askıya alarak, İslam dünyası ile birlikte büyük tepki göstermişti. Kutsal kitabın tekrar yakılacağı 6 ve 9 Şubat’taki benzer iki gösteri ise Stockholm polisi tarafından kamu düzenini bozma riski gerekçe gösterilerek reddedildi.
Polise göre Kur’an yakma eylemleri İsveç’i “saldırılar için daha öncelikli bir hedef” haline getirdi.

Yasaklanan göstericiler ise kararı mahkemeye taşıdı. İdare mahkemesinin nisan başında göstericilerin lehine karar vermesinin ardından polis temyize gitme kararı aldı. Temyiz mahkemesi ise polisin güvenlik riski savunmasını yetersiz bulup, Kur’an yakılmasına izin verilmesini istedi.

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