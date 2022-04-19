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Gündem Kur'an yakan Danimarkalı alçak parti liderine şok! Türk hackerlar partisine erişimi kapattı
Gündem

Kur'an yakan Danimarkalı alçak parti liderine şok! Türk hackerlar partisine erişimi kapattı

Anka Neferler Tim, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yaptığı kalleş saldırıyı yanıtsız bırakmadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 18:26:00 -
Kur'an yakan Danimarkalı alçak parti liderine şok! Türk hackerlar partisine erişimi kapattı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada yayımladı.

Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı Rinkeby Mahallesi'nde cuma namazı çıkışı Kur'an-ı Kerim yakma izni alan Paludan, bunu da yüzlerce polis korumasında gerçekleştirdi.

Daha sonra aynı bölgede ikinci kez Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştiren Paludan'a, çevrede toplanan gruptan tepki geldi. Grup, Paludan'ın olay yerinden uzaklaştırılmasını isterken polis bu isteği geri çevirdi.

Bunun üzerine grup ve polis arasında arbede çıktı. Polise taşlarla saldıran gruptan 8 kişi tutuklandı.

Kalleş saldırı yanıtsız kalmadı

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan kalleş saldırıyı lanetleyen Anka Neferler Tim, alçaklığa neden olan Stram Kurs Partisi'nin sitesini erişime kapattı.

 

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