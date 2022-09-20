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Dünya Kur'an okurken vefat etti
Dünya

Kur'an okurken vefat etti

Endonezya’nın başkenti Cakarta'daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Bakara Suresi'nin tilavetini yaparken hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 08:34:00 -
Kur'an okurken vefat etti

Endonezya’nın başkenti Cakarta'daki Assyafiiyah Camii'nin kadın hocalarından Taslimah, Kur’an-ı Kerim tilaveti sırasında vefat etti.

Okuduğu son ayet

Rutin sabah okumaları sırasında elindeki cüzden Bakara Suresi'nin tilavetini yapan yaşlı kadın bir anda arkaya doğru düştü. Ustadzah Taslimah'ın okuduğu son ayet ise, “Hepinizin ilâhı, tek ilâh olan Allah’tır.” oldu.

Kaynak: Yeni Şafak

 

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