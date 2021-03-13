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Gündem Kur'an okumasına aldananlar iyi okusun! İmamoğlu'ndan İBB personeline zorunlu LGBT eğitimi
Gündem

Kur'an okumasına aldananlar iyi okusun! İmamoğlu'ndan İBB personeline zorunlu LGBT eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yapılan tebligata göre, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi adı altında LGBT propagandası içeren eğitimlere, personellerin katılımının zorunlu olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:49:00 -
Kur'an okumasına aldananlar iyi okusun! İmamoğlu'ndan İBB personeline zorunlu LGBT eğitimi

Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kur’an skandalıyla toplumun milli ve manevi değerlerini hedef alan CHP’li İBB yönetimi, tahribatlarına devam ediyor. Toplumun milli ve manevi değerlerinin temeline döşenen son dinamit, İBB personellerine zorunlu LGBT eğitimleri oldu.

Eğitime katılmayanlara tehdit

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” eğitimi verileceği bildirildi. LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımı ise zorunlu kılındı. İnternet üzerinden verilecek eğitim programına her personelin TC kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu olacak. Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.

İBB personellerine zorunlu LGBT eğitimi konusuna ilişkin soru önergesi veren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanvekili Ömer Faruk Akbulut, “Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığına meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de lanetlediği eşcinsellik sapkınlığına alan açılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. CHP’li İBB yönetimine soruyorum; Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından hazırlanmakta ve dersler kimler tarafından verilmektedir? Bu işler için ne kadar bütçe ayrılmıştır?” dedi.

İmamoğlu'nun ilk LGBT skandalı değil

Hatırlanacağı üzere CHP’li İBB yönetimi, İBB bünyesinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü” kurulmasını teklif etmişti. LGBT sapkınlığına kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmayı amaçlayan söz konusu teklif, 16 Temmuz 2020’de yapılan İBB Meclisi oturumunda AK Parti ve MHP Grubu’nun aleyhte oylarıyla reddedilmişti.

Personellerine LGBT sapkınlığı propagandası içeren eğitim programına katılmayı zorunlu kılan CHP’li İBB yönetimi, kendisine bağlı kitapevlerinde LGBT içerikli kitaplara ada yer açtı. İstanbul Kitapçısı’nda LGBT sapkınlığını meşru gösteren pek çok kitap ve dergi mağazalardan ve internet sitesinden satışa sunuldu.

Kaynak: İHA

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