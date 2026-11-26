Hera'nın bilim ekibinde yer alan gezegen bilimci Dr. Sabina Raducan, kraterin neredeyse asteroidin kendisi kadar büyük olduğuna işaret ederek, deneyin ardından Dimorphos'un şeklinin ve uzaydaki dönüş hareketinin de etkilendiğine dikkati çekti. Gezegen bilimci Prof. Simon Green ise bu deneyin ve sonuçlarının ileride Dünya'ya doğru gelen bir asteroidi saptırmak için gerekli uzay aracı kütlesini, hızını ve zamanlamasını belirlemeye yardımcı olacağını ifade etti.