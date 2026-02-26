Kur'an kursunda yürekler ağza geldi
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kur'an kursunda çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluştu.
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kur'an kursunda çıkan yangın söndürüldü.
Şenyurt Mahallesi'ndeki İbadullah Kız Kur'an Kursu'nda öğrencilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kurs binası yanında bulunan camiye sıçramadan söndürdü.
Yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluştu.
Yerel
Hatay'da korku dolu bekleyiş! Psikolojik rahatsızlığı olan genç sinekliği parçalayıp sırra kadem bastı!
Yerel
Hatay'da korku dolu dakikalar! Alevlere teslim olan dairede tüp patladı, 13 kişi ölümün kıyısından döndü!