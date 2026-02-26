  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nükleer krizde kritik eşik: Gözler yeniden Cenevre’de! Müzakerelerde 3. tur başladı Yerli ve Milli Değerlere Savaş Açan Öztürk Yılmaz’dan Akılalmaz Hezeyan: "Kabe’de İstiklal Marşı Dinletilsin!" Başkan Erdoğan’a doğum günü sürprizi! Kabine üyeleri sosyal medyayı 'Nice Yıllara Reis' klibiyle inletti Akit bu milletin vicdanı oldu Çin pilotlarını eğitti vatana ihanetten tutuklandı Akın Gürlek’e bir hafta süre vermişti. O süre doldu! Tipitip Özgür Oldu "Bay Fıs"! Akın Gürlek Hakkındaki İddiaları Elinde Patladı! Epstein davasında skandal üstüne skandal: Ahlaksızlık dosyasında 90 kritik ifade kayıp! FBI kayıtları neden gizlendi? Rus Liderden Kur’an-ı Kerim’e Büyük Tazim! Putin Kur'an'a Koştu, Dünya ‘Hu’ Sesiyle İnliyor! Akın Gürlek net konuştu: Umut hakkı yok Kitle imha masalı geri döndü! ABD’den İran’a ‘tanıdık’ suçlama
Gündem Kur'an kursunda yürekler ağza geldi
Gündem

Kur'an kursunda yürekler ağza geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kur'an kursunda yürekler ağza geldi

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kur'an kursunda çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluştu.

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kur'an kursunda çıkan yangın söndürüldü.

Şenyurt Mahallesi'ndeki İbadullah Kız Kur'an Kursu'nda öğrencilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kurs binası yanında bulunan camiye sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle kurs binasında hasar oluştu.

Hatay'da korku dolu bekleyiş! Psikolojik rahatsızlığı olan genç sinekliği parçalayıp sırra kadem bastı!
Hatay'da korku dolu bekleyiş! Psikolojik rahatsızlığı olan genç sinekliği parçalayıp sırra kadem bastı!

Yerel

Hatay'da korku dolu bekleyiş! Psikolojik rahatsızlığı olan genç sinekliği parçalayıp sırra kadem bastı!

Hatay'da korku dolu dakikalar! Alevlere teslim olan dairede tüp patladı, 13 kişi ölümün kıyısından döndü!
Hatay'da korku dolu dakikalar! Alevlere teslim olan dairede tüp patladı, 13 kişi ölümün kıyısından döndü!

Yerel

Hatay'da korku dolu dakikalar! Alevlere teslim olan dairede tüp patladı, 13 kişi ölümün kıyısından döndü!

Camide korku dolu anlar: Cemaat ne yapacağını şaşırdı!
Camide korku dolu anlar: Cemaat ne yapacağını şaşırdı!

Yerel

Camide korku dolu anlar: Cemaat ne yapacağını şaşırdı!

Şanlıurfa'da korku dolu anlar
Şanlıurfa'da korku dolu anlar

Yerel

Şanlıurfa'da korku dolu anlar

Bolu’da korku dolu anlar!
Bolu’da korku dolu anlar!

Yerel

Bolu’da korku dolu anlar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23