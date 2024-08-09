Kur’an Kursuna kayıtlar devam ediyor! ‘Sen de hafız ol’

Bugüne kadar binlerce hafız yetiştiren Fatih İlim ve Kültür Vakfı, yeni dönemde de Kur’an eğitimlerine devam ediyor. Fatih İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığının desteklediği Kur’an Kursu’na kayıtlar son sürat sürüyor. Ücretsiz olarak verilen Kur’an Kursu’na kayıt olmak isteyenler aşağıda yer alan adres ve telefonlardan kayıtlarla alakalı bilgi edinip kayıtlarını gerçekleştirebilirler.