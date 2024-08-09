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İSLAM Kur’an Kursuna kayıtlar devam ediyor! ‘Sen de hafız ol’
İSLAM

Kur’an Kursuna kayıtlar devam ediyor! ‘Sen de hafız ol’

Yeniakit Publisher
2024-08-09 13:07:00 - 2024-08-09 13:09:06
Kur’an Kursuna kayıtlar devam ediyor! ‘Sen de hafız ol’

Diyanet İşleri Başkanlığının destekleriyle yapılan Fatih İlim ve Kültür Vakfı tarafından verilen Kur’an Kursu’na kayıtlar devam ediyor.

Bugüne kadar binlerce hafız yetiştiren Fatih İlim ve Kültür Vakfı, yeni dönemde de Kur’an eğitimlerine devam ediyor. Fatih İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığının desteklediği Kur’an Kursu’na kayıtlar son sürat sürüyor. Ücretsiz olarak verilen Kur’an Kursu’na kayıt olmak isteyenler aşağıda yer alan adres ve telefonlardan kayıtlarla alakalı bilgi edinip kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

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