  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yüzde yüz yerli ve milli! Türkiye dışında sadece bir ülke üretiyor

Yapıcıoğlu: Seçim sürecinde ırkçı söylemlerle hedefe konulduk! Adana’daki vahşette zilletin de payı var

Boğaz'daki devasa korsan inşaata kim dur diyecek? İBB Meclisi ve Valilik kararına rağmen inşa çalışması sürüyor

Kazak ordusunun gözü ANKA'da: Milli İHA'nın askeri operasyon denemesi resmen başladı

Rapor belli oldu! Bildiğiniz Almanya’ya şu anda ulaşılamıyor

Kılıçdaroğlu Oda TV'yi hedefe koydu! 'Geliri nereden onu sorun' dedi Odatv Hodri Meydan diye cevap verdi! Kılıçdaroğlu’ndan çıt yok

Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Ankara'da! Yavaş faturayı vatandaşa kesti

Para, para, para.. CHP, paramparça olmuyorsa, “para”dandır!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! İstanbul'u kana bulayacaklardı!

Kılıçdaroğlu'nda rekor düşüş... Bu istatistik bile CHP'deki hazin durumu açıklıyor
Yaşam Kuran kursunda futbol turnuvası
Yaşam

Kuran kursunda futbol turnuvası

Yeniakit Publisher
2023-07-26 16:05:00 -
Kuran kursunda futbol turnuvası

Kuran kursu öğrencileri futbol turnuvasında zorlu ve eğlenceli dakikalar geçirdi.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde düzenlenen yaz Kuran kursları futbol turnuvası son buldu 
Çayırlı İlçe Müftülüğü tarafından yaz Kur’an kursuna katılan öğrenciler için futbol turnuvası yapıldı. Düzenlenen futbol turnuvasında başarı gösteren öğrencilere ödülleri verildi. Çekişmeli geçen mücadelelerde kursiyerler halı sahada rakiplerini yenmek için ter döktü. Kurs hocaları kazananın dostluk olduğunu, sporun her alanda yaşatılması gerektiğini belirtti.
Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır ve Çayırlı İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci tarafından ise başarılı sonuç elde eden kurs öğrencilerine hediyeleri takdim edildi.
Düzenlenen kupa törenine Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, Çayırlı İlçe İmamlarından Hakkı Besler, kurs hocaları ve öğrenciler katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23