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Kur’an Kursu hocasından Başkan Beyoğlu’na teşekkür

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ibadet yerlerini ve eğitim kurumlarını temizlemeye devam ediyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:01
Kur’an Kursu hocasından Başkan Beyoğlu’na teşekkür

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, ibadet yerlerini ve eğitim kurumlarını temizlemeye devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından mobil yıkama aracı ile temizlenen Selahaddin-i Eyyubi Cami Kur’an Kursu hocası Hamdullah Kaya, Başkan Hüseyin Beyoğlu’na Kur’an Kursu’na verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti.


Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Selahaddin-i Eyyübi Cami ve Kur’an Kursu, belediye ekipleri tarafından mobil yıkama aracı eşliğinde temizlenerek temiz görüntü kazandı. Cami ve Kur’an Kursu’ndaki halılar, mobil yıkama aracı ve vakumlu halı yıkama makineleri kullanılarak köpüklü suyla temizlendi, ardında kurulandı. Selahaddin-iEyyubi Cami Kur’an Kursu hocası Hamdullah Kaya, Bağlar Belediyesi’nin verdiği bu hizmetin takdire değer olduğunu söyledi. Başkan Hüseyin Beyoğlu’nun ibadethaneler ve eğitim kurumlarıyla ilgili hassasiyetini takdirle karşıladıklarını belirten Kaya, “Camimizin ve Kur’an Kursu’muzun buna çok ihtiyacı vardı. Talebimizi başkanımıza ilettik. Kendisi de bunu yerinde görerek camimizin ve Kur’an Kursu’muzun temizlenmesini sağladı.Mobil yıkama aracı ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla camimiz ve Kur’an Kursu’muz çok güzel bir görüntü kazandı, tertemiz hale geldi. Daha önce de Kur’an Kursumuzda eğitim gören çocuklarımıza çeşitli destekler sunan Başkan Hüseyin Beyoğlu’na çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:01
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