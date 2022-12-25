Kur'an kursu hocası böyle öldürüldü! Alçaklar

İstanbul Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada kör kurşunlardan biri, Kur'an kursunda hocalık yaptığı öğrenilen ve öğrencilere tatlı almak için sokaktan geçmek üzere olan Ramazan Aslan'a isabet etti. Sırtından vurulan 25 yaşındaki genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Otomobille caddeye gelen bir grup, karşı tarafa silahla ateş etti. Olayda yoldan geçerken sırtına isabet eden kurşunla Ramazan Aslan (25) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aslan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kur'an kursu hocasıymış, öğrencilerine tatlı almaya giderken vurulmuş

Silah seslerini duyan Orhan Aksungur, “Akşam burası çok kalabalıktı, duyduğuma göre 2 kişinin vurulduğunu söylediler. Yaralananlardan birinin Kur’an kursunda eğitim veren Ramazan Hoca olduğunu söylediler. Öğrencilerine tatlı almak için gelen hocaya rastgele açılan kurşun denk gelmiş. Bu sokakta zaten her zaman böyle olaylar, rahatsızlıklar oluyor. Hayatını kaybeden hoca için herkes çok iyi birisi olduğunu söylüyordu. Ben kendisiyle tanışmıyordum ama kime sorsanız iyi bir insan olduğunu söylüyordu. Bu mahallede sürekli böyle olaylar oluyor. İki gün önce aynı yerde esnafı vurdular. Rastgele ateş edip gidiyorlar. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu ne böyle, yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Saat gece 01.00’dan itibaren buralar berbat bir yer oluyor.” dedi.