Kur'an kursu binasını kapatan CHP'li Başkan Yeni Akit'e konuştu! "Benim derdim bina"
CHP'li Fındıklı Belediyesi, kiralama süresi dolduğu gerekçesiyle 4-6 yaş Kur'an kursunun tabelasını indirip, binanın suyunu kesti. Velilerin itirazı üzerine konuşan CHP'li Belediye Başkanı Çervatoğlu, "Binayı Kur'an kursu olarak açmayacağız" dedi.
Yeniakit.com.tr
28 Şubat darbesinin mimarı CHP'nin Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, İlçe Kaymakamlığı tarafından Kur'an kursu olarak kullanılan binadaki tabelayı indirerek, suyunu kesti.
4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören aileler CHP'li Başkan'a tepki göstererek binaya bidonlarla su taşıdı.
Yeniakit.com.tr'nin ulaştığı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Bizim Kur'an kursuyla bir problemimiz yok. Binayı boşaltmaları için uzun süre müsaade ettik. Talebimiz karşılanmayınca bu yola başvurmak zorunda kaldık. Sorun Kur'an kursu değil, bina sorunu." açıklamasında bulundu.