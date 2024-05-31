Kur'an-ı ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması: Ödül töreni yapıldı, sahiplerini buldu! Sonuçları neler?

Esenler Belediyesi, ilçede bulunan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik “Kur’an-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması” düzenledi. Üç ay boyunca okullarda gerçekleşen eleme sürecinin ardından final heyecanı yaşayan öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen final programına Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Kalplerin Kur’an sevgisiyle dolup taştığı yarışmada jüri tarafından seçilerek derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi. Bu kapsamda birinciler 5 bin TL, ikinciler 3 bin 500 TL ve üçüncüler ise 2 bin 500 TL’nin sahibi oldu. 4 öğrenci ise mansiyon ödülüne hak kazandı.

RABBİME HEP ŞÜKREDİYORUM

Kur’an-ı Kerim kategorisinde birinciliği elde eden Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Bilal Eviz, “Birinciliği bekliyordum. Diğer arkadaşlarımız da çok güzel okudu. Bir an tereddüt etmiştim. İlk önce okulda bir seçim oldu. Orada ilk 5’e girmeyi başardık. Çok şükür Allah birinciliği nasip etti. Sürekli Rabbime şükrediyorum, kalbime bu aşkı verdiği için. İlahiyat fakültesinde okuyup imam olarak bu alanda hizmet etmek istiyorum” dedi.

Ezan kategorisinde birinci olan Ramazan Çetinkaya ise şunları söyledi:

“Küçükken köy camilerinde ezanlar okumuştum. Camideki hocalarım okuyuşumu çok beğenmişti. Daha önce de yarışmalara katılmıştım. Sahne ortamında ezan okumamıştım daha önce. Esenler Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileride müezzin olarak atanmak istiyorum”.

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