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Dünya Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Suudi Arabistan'dan Danimarka'ya protesto notası
Dünya

Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Suudi Arabistan'dan Danimarka'ya protesto notası

Yeniakit Publisher
2023-07-28 11:26:00 -
Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Suudi Arabistan'dan Danimarka'ya protesto notası

Suudi Arabistan, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'in yakılması nedeniyle Danimarka'nın Riyad Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danimarka'da radikal bir grubun Kur'an-ı Kerim yakma, İslam dini ve Müslümanlar aleyhinde ırkçı sloganlar atma şeklindeki eylemlerinin daha önce de kınandığı belirtildi.

Söz konusu eylemler üzerine Danimarka'nın Riyad Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verildiği aktarılan açıklamada, Danimarka'dan uluslararası norm ve yasalara, dini öğretilere uymayan bu tür utanç verici eylemlerin önüne geçilmesinin istendiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Suudi Arabistan, dinler arasında nefreti yayan bu eylemleri kesin bir dille reddediyor." ifadeleri kullanıldı.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
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