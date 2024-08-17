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Aktüel Kur’an-ı Kerim’in tamamını 10 ayda yazdı! Arap ülkesinden: Mısırlı yaşlı bir kadın... Görülmemiş olay!
Aktüel

Kur’an-ı Kerim’in tamamını 10 ayda yazdı! Arap ülkesinden: Mısırlı yaşlı bir kadın... Görülmemiş olay!

Yeniakit Publisher
2024-08-17 23:24:00 - 2024-08-17 23:25:34
Kur’an-ı Kerim’in tamamını 10 ayda yazdı! Arap ülkesinden: Mısırlı yaşlı bir kadın... Görülmemiş olay!

Mısırlı yaşlı kadın Haciye Faize ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim'in üç nüshasını yazmayı başardı.

Veto sitesinin haberine göre, bir asırlık yaşı olan Haciye Faize yazmayı çok seviyor. 10 ayda Kur’anın tamamını yazmayı başaran yaşlı kadın ayrıca Peygamber Efendimiz’den gelen pek çok hadiste yazmıştır.

Buheyre eyaletinden olan Mısırlı yaşlı kadın ilkokul çağından evlendiği, çocukları ve torunları olana kadar, yaşadığı tatlı anları ve en sevdiği anıları her türlü kağıda, hatta karton kağıtlara yazdığını kaydetti.

Haciye Faize yazma aşkını faydalı ve değerli bir şekilde kullanmak istediğini belirterek ailesinin teşvikiyle Kur’an-ı Kerim’in tamamını ve Peygamber Efendimiz’in (sav) hadislerini yazma fikrinin aklına geldiği söylüyor.

Mısırlı yaşlı bir kadın Kur’an-ı Kerim’in tamamını 10 ayda yazdı |video

Ayrıca, eski Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır’ın Buheyra eyaletine yaptığı ziyaret gibi ölen başkanların seyahatlerini ve bu eyaletteki herhangi bir resmi etkinliğin yanı sıra kendi hayatından günlük olarak özel anları kaydettiğini de belirtti. Torunlarının ziyaretleri, çocukların doğumu gibi anılarını 30’dan fazla torununa anlatıyor.
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Benha Üniversitesi’nde profesör olan Haciye Faize’nin oğlu Hüseyin, annesini her zaman teşvik ettiğini ve desteklediğini, çünkü bunun annesinin zihnini aktif tutmasına ve odaklanmasına olanak sağladığını söylüyor. (iqna.ir)

 

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