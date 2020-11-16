Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı! Emniyetten flaş açıklama

YouTube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey isimli aşağılık şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a ve Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'e alçakça saldırdı. Kuduz şahıs ağzından salyalar saçarak Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yırtıp tükürerek yere attı.

Büyük tepki çeken skandalın artından Emniyet harekete geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında;

16 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır.

Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya’da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."