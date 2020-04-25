Kur'an-ı Kerim'i kolay ezberleme metodları

Rahmet mevsimi Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okumak manevi hazzın lezzetini artırır. Bu süreçte Kura'an-ı Kerim'den sureler ezbelermek isteyenler için de bazı metodları paylaşıyoruz.

İHLAS SAHİBİ OLUN

Kur’an okuma ve ezberini yalnızca odaklanma kaslarınızı güçlendirmek için yapmıyorsunuz; bunu, Allah’a Subhanehu ve Teala olan teslimiyetinizin bir göstergesi olarak yapıyorsunuz. Bu da sizin bu eyleme uzun bir süre devam etmenize yardımcı olacaktır.

ÖZEL BİR ZAMAN AYARLAYIN

En ideal vakit sabah namazından sonra sabahın erken saatleri olmalıdır 30-45 dakika arasında yoğun bir şekilde Kur’an okuması ve ezberine odaklanın.

DİKKAT DAĞITICI ŞEYLERİ KALDIRIN

Telefonunuzu uzağa bırakın. Cebinize veya ulaşabileceğiniz bir yere değil.

DÜŞÜNCELERİNİZİ EHLİLEŞTİRİN

Eğer Kur’an okurken zihniniz dağılıyor, farklı bir yöne yöneliyorsa, sadece dikkatinizi tekrar Kur’an’a yöneltin ve eğer aklınızdan çıkmayacak gibi olan bir düşünceniz varsa, yanı başınızda bir not defteri ve kalem bulundurun ki aklınıza takılan düşünceyi not alabilir, okumanızı bitirdikten sonra ona tekrar dönebilirsiniz.

OKUMANIZA HAYAL GÜCÜNÜZÜ DAHİL EDİN

Kur’an okurken ve ya ezberlerken bütün duyularınızı dahil etmeye çalışın; örneğin ayetleri okurken görsel; kendi okuyuşunuzu dinlerken işitsel; veya Kur’an’ı ellerinizle tutarken dokunsal gibi. Veya Kur’an okurken, ayetlerde geçen anlamları, imgeleri ve hikayeleri zihninizde görselleştirmek için hayal gücünüzü kullanın. Bu, beyninizi birçok farklı yoldan harekete geçirecektir.