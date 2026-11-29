Amasya İl Müftülüğüne bağlı il ve ilçe Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 642 hafız, Amasya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı.

İcazet merasimine Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Reis-ül Kurra Vekili Hamza Gökçe ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Müftü Yavuz: Ne mutlu sizlere

Törenin açılış konuşmasını yapan Amasya İl Müftüsü İbrahim Yavuz, "Bugün Şehzadeler şehri Amasya'mız için büyük bir gurur ve mutluluk günüdür. Bugün altı yüz kırk iki evladımızın Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşmalarının sevincini yaşadığımız müstesna bir zamandır" dedi.

Yavuz, hafızlara şöyle seslendi: "Hafızlık dünya hayatında yüce bir mahiyet ve yüce bir nimettir. Sizler yüce rabbimizin kelamını zihinlerinize ve kalplerinize nakşettiniz. Adeta yürüyen Kur'an oldunuz. Ne mutlu sizlere, sizleri tebrik ediyorum."

Hafızların Kur'an-ı Kerim okuduğu program,