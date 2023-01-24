Kuran-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıya Suudi Arabistan ve Ürdün'den kınama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'nın Lahey kentinde radikal bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i parçalamasına tepki gösterildi.

Dünyadaki milyonlarca Müslümanın duygularına yönelik kışkırtıcı eylemin şiddetle kınandığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın nefret ve radikalizme karşı hoşgörü ve birlikte yaşama gibi değerleri yaşatmaya devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Lahey'de Kuran-ı Kerim'e yönelik ırkçı ve radikal eylemi şiddetle kınadı.

Bu tür eylemlerin insanlık değerleriyle bağdaşmadığı gibi nefreti körüklediği ve birlikte yaşamayı tehdit ettiği uyarısında bulunulan açıklamada, bu eylemlerin ayrıca güven ve istikrarı da sarstığı ifade edildi.

Kuran-ı Kerim'i parçalamanın tehlikeli nefret eylemlerinden biri olmasının yanı sıra İslamofobinin göstergelerinden biri olduğu aktarılan açıklamada, bunun hiçbir şekilde ifade özgürlüğü değerleriyle bağdaşmayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, dini sembollere saygı duyma ve nefret söylemlerinin önüne geçme çağrısında bulunuldu.