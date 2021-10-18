Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kaç sayfa olduğu, kaç sureden oluştuğu zaman zaman merak ediliyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'de bulunan surelerin isimleri nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri

Kur’an-ı Kerim, lafız ve manasıyla Allah’ın kelamıdır. Allah’ın koruması ile tek harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da baki kalacaktır. Nitekim geçmişten günümüze dünyanın her tarafındaki Mushafların hiçbirinde herhangi bir farklılığın olmaması da bu hakikatin ve mucizenin en somut göstergesidir. Hz. Peygamber’den bu tarafa mucizevi bir şekilde Müslümanların zihninde yer etmiş olan Kur’an’ı Kerim’in lafız ve manasıyla Allah’ın kelamı olduğu hususunda tereddüt uyandırabilecek söylemlerden uzak durmak bütün Müslümanların ortak sorumluluğudur.

“Şüphesiz bu Kur’an, âlemlerin rabbi tarafından indirilmiştir. Onu, senin kalbine uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça ile Rûhulemîn indirmiştir. (Şuarâ 26/192-195),

“Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.” (Neml 27/6),

“İşte, sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik.” (Taha 20/113),

Kur'anı- Kerim toplamda 604 sayfadan oluşmaktadır. 30 cüz ve her cüz 20 sayfadan oluşur. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6666 ayet bulunur.

Sıra Sûre Ayet Sayısı

1 Fâtiha Sûresi 7

2 Bakara Sûresi 286

3 Âl-i İmrân Sûresi 200

4 Nisâ Sûresi 176

5 Mâide Sûresi 120

6 En'âm Sûresi 165

7 A'râf Sûresi 206

8 Enfâl Sûresi 75

9 Tevbe Sûresi 129

10 Yunus Sûresi 109

11 Hûd Sûresi 123

12 Yusuf Sûresi 111

13 Ra'd Sûresi 43

14 İbrahim Sûresi 52

15 Hicr Sûresi 99

16 Nahl Sûresi 128

17 İsrâ Sûresi 111

18 Kehf Sûresi 110

19 Meryem Sûresi 98

20 Tâ-Hâ Sûresi 135

21 Enbiyâ Sûresi 112

22 Hac Sûresi 78

23 Mü'minûn Sûresi 118

24 Nûr Sûresi 64

25 Furkan Sûresi 77

26 Şuarâ Sûresi 227

27 Neml Sûresi 93

28 Kasas Sûresi 88

29 Ankebût Sûresi 69

30 Rûm Sûresi 60

31 Lokman Sûresi 34

32 Secde Sûresi 30

33 Ahzâb Sûresi 73

34 Sebe' Sûresi 54

35 Fâtır Sûresi 45

36 Yâsin Sûresi 83

37 Sâffât Sûresi 182

38 Sâd Sûresi 88

39 Zümer Sûresi 75

40 Mü'min Sûresi 85

41 Fussilet Sûresi 54

42 Şûrâ Sûresi 53

43 Zuhruf Sûresi 89

44 Duhân Sûresi 59

45 Câsiye Sûresi 37

46 Ahkaf Sûresi 35

47 Muhammed Sûresi 38

48 Fetih Sûresi 29

49 Hucurât Sûresi 18

50 Kaf Sûresi 45

51 Zâriyât Sûresi 60

52 Tûr Sûresi 49

53 Necm Sûresi 62

54 Kamer Sûresi 55

55 Rahmân Sûresi 78

56 Vâkıa Sûresi 96

57 Hadid Sûresi 29

58 Mücâdele Sûresi 22

59 Haşr Sûresi 24

60 Mümtehine Sûresi 13

61 Saf Sûresi 14

62 Cum'a Sûresi 11

63 Münâfikûn Sûresi 11

64 Teğabün Sûresi 18

65 Talâk Sûresi 12

66 Tahrim Sûresi 12

67 Mülk Sûresi 30

68 Kalem Sûresi 52

69 Hâkka Sûresi 52

70 Meâric Sûresi 44

71 Nuh Sûresi 28

72 Cin Sûresi 28

73 Müzzemmil Sûresi 20

74 Müddessir Sûresi 56

75 Kıyamet Sûresi 40

76 İnsan Sûresi 31

77 Mürselât Sûresi 50

78 Nebe' Sûresi 40

79 Nâziât Sûresi 46

80 Abese Sûresi 42

81 Tekvir Sûresi 29

82 İnfitâr Sûresi 19

83 Mutaffifin Sûresi 36

84 İnşikak Sûresi 25

85 Bürûc Sûresi 22

86 Târık Sûresi 17

87 A'lâ Sûresi 19

88 Gâşiye Sûresi 26

89 Fecr Sûresi 30

90 Beled Sûresi 20

91 Şems Sûresi 15

92 Leyl Sûresi 21

93 Duhâ Sûresi 11

94 İnşirâh Sûresi 8

95 Tin Sûresi 8

96 Alak Sûresi 19

97 Kadir Sûresi 5

98 Beyyine Sûresi 8

99 Zilzâl Sûresi 8

100 Âdiyât Sûresi 11

101 Kâria Sûresi 11

102 Tekâsür Sûresi 8

103 Asr Sûresi 3

104 Hümeze Sûresi 9

105 Fil Sûresi 5

106 Kureyş Sûresi 4

107 Mâûn Sûresi 7

108 Kevser Sûresi 3

109 Kâfirûn Sûresi 6

110 Nasr Sûresi 3

111 Tebbet Sûresi 5

112 İhlâs Sûresi 4

113 Felâk Sûresi 5

114 Nâs Sûresi 6