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İSLAM Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri
İSLAM

Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri

Sure isimleri | Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında zaman zaman pek çok Müslüman araştırma yapıyor. Pek çok kişi Kur'an-ı Kerim kaç sayfa sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet bulunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 11:12:00 -
Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri

Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kaç sayfa olduğu, kaç sureden oluştuğu zaman zaman merak ediliyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'de bulunan surelerin isimleri nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri

Kur’an-ı Kerim, lafız ve manasıyla Allah’ın kelamıdır. Allah’ın koruması ile tek harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da baki kalacaktır. Nitekim geçmişten günümüze dünyanın her tarafındaki Mushafların hiçbirinde herhangi bir farklılığın olmaması da bu hakikatin ve mucizenin en somut göstergesidir. Hz. Peygamber’den bu tarafa mucizevi bir şekilde Müslümanların zihninde yer etmiş olan Kur’an’ı Kerim’in lafız ve manasıyla Allah’ın kelamı olduğu hususunda tereddüt uyandırabilecek söylemlerden uzak durmak bütün Müslümanların ortak sorumluluğudur.

“Şüphesiz bu Kur’an, âlemlerin rabbi tarafından indirilmiştir. Onu, senin kalbine uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça ile Rûhulemîn indirmiştir. (Şuarâ 26/192-195),

“Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.” (Neml 27/6),

“İşte, sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik.” (Taha 20/113),

Kur'anı- Kerim toplamda 604 sayfadan oluşmaktadır. 30 cüz ve her cüz 20 sayfadan oluşur. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6666 ayet bulunur.

Sıra        Sûre                                      Ayet Sayısı

1             Fâtiha Sûresi                      7

2             Bakara Sûresi                    286

3             Âl-i İmrân Sûresi              200

4             Nisâ Sûresi                         176

5             Mâide Sûresi                     120

6             En'âm Sûresi                      165

7             A'râf Sûresi                        206

8             Enfâl Sûresi                        75

9             Tevbe Sûresi                      129

10           Yunus Sûresi                      109

11           Hûd Sûresi                          123

12           Yusuf Sûresi                       111

13           Ra'd Sûresi                         43

14           İbrahim Sûresi                  52

15           Hicr Sûresi                          99

16           Nahl Sûresi                         128

17           İsrâ Sûresi                           111

18           Kehf Sûresi                         110

19           Meryem Sûresi                 98

20           Tâ-Hâ Sûresi                      135

21           Enbiyâ Sûresi                     112

22           Hac Sûresi                          78          

23           Mü'minûn Sûresi                             118

24           Nûr Sûresi                          64

25           Furkan Sûresi                    77

26           Şuarâ Sûresi                       227

27           Neml Sûresi                       93

28           Kasas Sûresi                       88

29           Ankebût Sûresi                 69

30           Rûm Sûresi                         60

31           Lokman Sûresi                  34

32           Secde Sûresi                      30

33           Ahzâb Sûresi                      73

34           Sebe' Sûresi                       54

35           Fâtır Sûresi                         45

36           Yâsin Sûresi                        83

37           Sâffât Sûresi                      182

38           Sâd Sûresi                           88

39           Zümer Sûresi                     75

40           Mü'min Sûresi                  85

41           Fussilet Sûresi                   54

42           Şûrâ Sûresi                         53

43           Zuhruf Sûresi                     89

44           Duhân Sûresi                     59

45           Câsiye Sûresi                     37

46           Ahkaf Sûresi                      35

47           Muhammed Sûresi                         38

48           Fetih Sûresi                        29

49           Hucurât Sûresi                  18

50           Kaf Sûresi                            45

51           Zâriyât Sûresi                    60          

52           Tûr Sûresi                           49          

53           Necm Sûresi                      62

54           Kamer Sûresi                     55

55           Rahmân Sûresi                  78

56           Vâkıa Sûresi                       96

57           Hadid Sûresi                      29

58           Mücâdele Sûresi                              22

59           Haşr Sûresi                         24

60           Mümtehine Sûresi          13

61           Saf Sûresi                            14

62           Cum'a Sûresi                     11

63           Münâfikûn Sûresi            11

64           Teğabün Sûresi                 18

65           Talâk Sûresi                       12

66           Tahrim Sûresi                    12          

67           Mülk Sûresi                        30

68           Kalem Sûresi                      52

69           Hâkka Sûresi                      52

70           Meâric Sûresi                    44

71           Nuh Sûresi                          28

72           Cin Sûresi                            28

73           Müzzemmil Sûresi           20

74           Müddessir Sûresi             56

75           Kıyamet Sûresi                  40

76           İnsan Sûresi                       31          

77           Mürselât Sûresi                50

78           Nebe' Sûresi                      40

79           Nâziât Sûresi                     46

80           Abese Sûresi                     42

81           Tekvir Sûresi                      29

82           İnfitâr Sûresi                      19

83           Mutaffifin Sûresi              36

84           İnşikak Sûresi                    25

85           Bürûc Sûresi                      22

86           Târık Sûresi                        17

87           A'lâ Sûresi                           19

88           Gâşiye Sûresi                     26          

89           Fecr Sûresi                         30

90           Beled Sûresi                       20

91           Şems Sûresi                       15

92           Leyl Sûresi                          21

93           Duhâ Sûresi                       11          

94           İnşirâh Sûresi                    8

95           Tin Sûresi                            8

96           Alak Sûresi                         19          

97           Kadir Sûresi                        5

98           Beyyine Sûresi                  8

99           Zilzâl Sûresi                        8

100         Âdiyât Sûresi                     11

101         Kâria Sûresi                        11

102         Tekâsür Sûresi                  8

103         Asr Sûresi                           3

104         Hümeze Sûresi                 9

105         Fil Sûresi                             5

106         Kureyş Sûresi                    4

107         Mâûn Sûresi                      7

108         Kevser Sûresi                    3

109         Kâfirûn Sûresi                    6

110         Nasr Sûresi                         3

111         Tebbet Sûresi                    5

112         İhlâs Sûresi                         4            

113         Felâk Sûresi                        5

114         Nâs Sûresi                          6

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