Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri
Sure isimleri | Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında zaman zaman pek çok Müslüman araştırma yapıyor. Pek çok kişi Kur'an-ı Kerim kaç sayfa sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet bulunuyor?
Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in kaç sayfa olduğu, kaç sureden oluştuğu zaman zaman merak ediliyor. Peki, Kur'an-ı Kerim'de bulunan surelerin isimleri nelerdir?
Kur'an-ı Kerim'deki surelerin isimleri
Kur’an-ı Kerim, lafız ve manasıyla Allah’ın kelamıdır. Allah’ın koruması ile tek harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da baki kalacaktır. Nitekim geçmişten günümüze dünyanın her tarafındaki Mushafların hiçbirinde herhangi bir farklılığın olmaması da bu hakikatin ve mucizenin en somut göstergesidir. Hz. Peygamber’den bu tarafa mucizevi bir şekilde Müslümanların zihninde yer etmiş olan Kur’an’ı Kerim’in lafız ve manasıyla Allah’ın kelamı olduğu hususunda tereddüt uyandırabilecek söylemlerden uzak durmak bütün Müslümanların ortak sorumluluğudur.
“Şüphesiz bu Kur’an, âlemlerin rabbi tarafından indirilmiştir. Onu, senin kalbine uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça ile Rûhulemîn indirmiştir. (Şuarâ 26/192-195),
“Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.” (Neml 27/6),
“İşte, sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik.” (Taha 20/113),
Kur'anı- Kerim toplamda 604 sayfadan oluşmaktadır. 30 cüz ve her cüz 20 sayfadan oluşur. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure ve 6666 ayet bulunur.
Sıra Sûre Ayet Sayısı
1 Fâtiha Sûresi 7
2 Bakara Sûresi 286
3 Âl-i İmrân Sûresi 200
4 Nisâ Sûresi 176
5 Mâide Sûresi 120
6 En'âm Sûresi 165
7 A'râf Sûresi 206
8 Enfâl Sûresi 75
9 Tevbe Sûresi 129
10 Yunus Sûresi 109
11 Hûd Sûresi 123
12 Yusuf Sûresi 111
13 Ra'd Sûresi 43
14 İbrahim Sûresi 52
15 Hicr Sûresi 99
16 Nahl Sûresi 128
17 İsrâ Sûresi 111
18 Kehf Sûresi 110
19 Meryem Sûresi 98
20 Tâ-Hâ Sûresi 135
21 Enbiyâ Sûresi 112
22 Hac Sûresi 78
23 Mü'minûn Sûresi 118
24 Nûr Sûresi 64
25 Furkan Sûresi 77
26 Şuarâ Sûresi 227
27 Neml Sûresi 93
28 Kasas Sûresi 88
29 Ankebût Sûresi 69
30 Rûm Sûresi 60
31 Lokman Sûresi 34
32 Secde Sûresi 30
33 Ahzâb Sûresi 73
34 Sebe' Sûresi 54
35 Fâtır Sûresi 45
36 Yâsin Sûresi 83
37 Sâffât Sûresi 182
38 Sâd Sûresi 88
39 Zümer Sûresi 75
40 Mü'min Sûresi 85
41 Fussilet Sûresi 54
42 Şûrâ Sûresi 53
43 Zuhruf Sûresi 89
44 Duhân Sûresi 59
45 Câsiye Sûresi 37
46 Ahkaf Sûresi 35
47 Muhammed Sûresi 38
48 Fetih Sûresi 29
49 Hucurât Sûresi 18
50 Kaf Sûresi 45
51 Zâriyât Sûresi 60
52 Tûr Sûresi 49
53 Necm Sûresi 62
54 Kamer Sûresi 55
55 Rahmân Sûresi 78
56 Vâkıa Sûresi 96
57 Hadid Sûresi 29
58 Mücâdele Sûresi 22
59 Haşr Sûresi 24
60 Mümtehine Sûresi 13
61 Saf Sûresi 14
62 Cum'a Sûresi 11
63 Münâfikûn Sûresi 11
64 Teğabün Sûresi 18
65 Talâk Sûresi 12
66 Tahrim Sûresi 12
67 Mülk Sûresi 30
68 Kalem Sûresi 52
69 Hâkka Sûresi 52
70 Meâric Sûresi 44
71 Nuh Sûresi 28
72 Cin Sûresi 28
73 Müzzemmil Sûresi 20
74 Müddessir Sûresi 56
75 Kıyamet Sûresi 40
76 İnsan Sûresi 31
77 Mürselât Sûresi 50
78 Nebe' Sûresi 40
79 Nâziât Sûresi 46
80 Abese Sûresi 42
81 Tekvir Sûresi 29
82 İnfitâr Sûresi 19
83 Mutaffifin Sûresi 36
84 İnşikak Sûresi 25
85 Bürûc Sûresi 22
86 Târık Sûresi 17
87 A'lâ Sûresi 19
88 Gâşiye Sûresi 26
89 Fecr Sûresi 30
90 Beled Sûresi 20
91 Şems Sûresi 15
92 Leyl Sûresi 21
93 Duhâ Sûresi 11
94 İnşirâh Sûresi 8
95 Tin Sûresi 8
96 Alak Sûresi 19
97 Kadir Sûresi 5
98 Beyyine Sûresi 8
99 Zilzâl Sûresi 8
100 Âdiyât Sûresi 11
101 Kâria Sûresi 11
102 Tekâsür Sûresi 8
103 Asr Sûresi 3
104 Hümeze Sûresi 9
105 Fil Sûresi 5
106 Kureyş Sûresi 4
107 Mâûn Sûresi 7
108 Kevser Sûresi 3
109 Kâfirûn Sûresi 6
110 Nasr Sûresi 3
111 Tebbet Sûresi 5
112 İhlâs Sûresi 4
113 Felâk Sûresi 5
114 Nâs Sûresi 6