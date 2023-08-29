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Dünya Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Momika'ya TikTok şoku!
Dünya

Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Momika'ya TikTok şoku!

Yeniakit Publisher
2023-08-29 22:57:00 -
Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Momika'ya TikTok şoku!

Sosyal medya platformu TikTok, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak İslam'a saldırılarıyla tanınan Irak asıllı Salwan Momika’nın hesabındaki para kazanma özelliğini kapattı.

İsveç devlet radyosu SR'ye açıklama yapan Tiktok yetkilileri Momika'nın hesabının para kazanma özelliğinin kapatıldığını doğruladı.

Ülkenin resmi haber ajansı TT'ye açıklama yapan Momika, Tiktok'ta canlı yayımladığı Kur'an'a saldırı videoların milyonun üzerinde seyirciye ulaştığını söyledi. Canlı yayın esnasında 1 saatte Tiktok'tan 100 dolarla 300 dolar arasında para kazandığını kaydeden Momika, bundan başka geliri olmadığını ve Tiktok'un da gelir getiren bu özelliğini kapattığını aktardı.

Momika'ya bıçaklı saldırıdan ceza

Aftonbladet gazetesi de Momika'nın 2021'de sığınmacı evinde kalırken, Eritreli bir sığınmacıyı bıçakla tehdit etmekten ceza aldığını yazdı. Haberde, Momika'nın bıçaklı tehditten 80 saat kamuda ücretsiz çalışmaya mahkum edildiği ve söz konusu sığınmacıya bin dolar tazminat ödemesine hükmedildiği belirtildi.

İsveç'te Kur'an yakanlara hapis cezası istemi

İsveç'in emekli ünlü dedektiflerinden Leif GW Persson ise, TV4'de yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünü kötü amaçla kullanarak Kur'an-ı Kerim yakanlara hapis cezası verilmesini önerdi.

Persson, "İfade özgürlüğü birkaç aptalın serbestçe İsveç'in çıkarlarını ve bireysel vatandaşların hayatlarını tehdit etmesi için kullanılan bir unsur değil. Salwan Momika'nın, Danimarkalı Rasmus Paludan'ın veya diğer çılgınların Kur'an'a bu şekilde saygısızlık etmelerine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sorumsuzluğu yapanların hapis cezasına çarptırılması gerekir." ifadelerini kullandı.
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İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Saldırılarını artıran Momika, 25, 26, 27 ve 29 Ağustos'ta polis korumasında Stockholm'um çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam etmişti.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

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Yorumlar

Ceto

Orda milyonlarca Müslüman var, iki babayiğit bunu ziyaret etse, bununla 2 bardak kahve içse , kulağına 2 küpe yapsa bak bakayım bi daha böyle saygısızlık yapabilirmi.

Adalet

Kim bu şerefsiz nereli, ırak asıllı... Boşuna Avrupalilara hakaret etmeyin.
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