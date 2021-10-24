Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar

Ordu’da yeni açılan stadyumun ilk maçında büyük bir skandal yaşandı. Kur’an-ı Kerim sayfalarının kesilip konfeti şeklinde fırlatıldığı, stadyumdaki bir kaç vatandaş sayesinde fark edildi.

Maça giden bir vatandaşın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde binlerce Kur’an-ı Kerim ayetlerini içeren sayfalarının parça parça kesilerek yerlerden toplandığı görüldü.

Orduspor 1967 – Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçında konfetinin içindeki kağıtlar arasından çıkan binlerce Kuran sayfası sosyal medyada büyük tepki topladı.

Durumu fark eden vatandaşlar, Emniyet görevlilerine haber verdi. Polisler, stat çalışanları ve bazı taraftarlar yerdeki Kur’an sayfalarının yer aldığı kağıt parçalarını topladı.

Orduspor Kulübü'nden açıklama!

Orduspor Kulübü'nden de skandal olayla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maçın 52. dakikasında konfeti atılmıştır. Orduspor tribünlerinden gelen herkesin bildiği ve katıldığı bu görsel etkinlikte ne yazık ki bu akşam oynadığımız maçta istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Taraftar grubumuz tarafından konfeti parçalarında Kuran-ı Kerim sayfaları olduğu tespit edilmiş, bu bilgi tarafımıza iletilmiştir. Taraftar grubumuzun dini değerlerimize yapılan bu saygısızlığa karşı bu durumu gündeme getirmesi bir yana ayrıca konu hakkında da soruşturma başlatılması için emniyet güçlerine destek olmuşlardır."

"Şehrimize, takımımız üzerinden halkımızı kutuplaştırmaya çalışan bir kitlenin varlığı herkes tarafından bilinmektedir. Ordulu ve Ordusporlu olan herkesin, emniyet güçlerimiz tarafından olay sonuçlandırılana kadar sağduyulu olması gerekmektedir. Konunun incelenmesi ve açığa çıkartılmasında emniyet güçlerimizle birlikte hareket eden, her türlü bilgiyi emniyete ileten taraftarlarımıza, konunun yayılarak gündeme gelmesinde emeğe geçen halkımıza teşekkür ederiz. Yapılan her kötülüğe karşı iyilikle gitmeye devam edeceğiz."