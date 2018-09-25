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Kur'an-ı Kerim öğrenen miniklere tablet hediye edildi

Zonguldak'ta yaz Kur’an Kurslarında dereceye giren minik öğrencilere, tablet ve Kur’an-ı Kerim verildi.

25 Eylül 2018 Salı 17:20
Kur'an-ı Kerim öğrenen miniklere tablet hediye edildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaz Kur'an Kurslarında dereceye giren öğrenciler, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz tarafından tablet ve Kur'an-ı Kerim ile ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl başlattığı 'gençlerle namazda buluşma' ve yaz dönemi Kur'an Kursları'na katılan minik öğrencileri ziyaret eden Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, sözünü tuttu.

Kur'an-ı Kerim'in öneminden bahsederek motive ettiği öğrencilerden dereceye girenleri ödüllendireceği sözünü veren Başkan Yılmaz, Kur'an Kursu'nun sonunda dereceye giren minikleri tablet ve Kur'an-ı Kerim ile ödüllendirdi.

22 camide 40 minik öğrenci ve hocalarına hediyelerini takdim eden Başkan Yılmaz, "Yaz döneminde başlayıp sona eren kurs öğrencilerimizi daha önce ziyaret etmiş, moral motivasyonlarını ve devamlılıklarını sağlamak adına en güzel öğrenenlere hediye vereceğimizi söylemiştik. Kurslarımızda bütün öğrencilerimizin tabii ki öğrendikleri çok şeyler var. Aslında bütün hepsini ben kutluyorum. Hepsini ödüllendirmek isterdik ama işin kuralı biraz böyle oldu. Kurs başlangıcından bu yana Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencilerimizle onur duyduk, gurur duyduk. Yüreğimiz kabardı. Başta böyle uygulamayı başlatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Kozlu ve Zonguldak Müftülüklerimize ve din görevlilerimize teşekkür ediyorum. Milli dirayeti öğrenen çocukların emin ellerde olması bizlere onur veriyor. Çünkü bu boşlukları başka bir şekilde dolduranların neler yaptıklarını gördük. Devlet kendi eliyle bunları kontrol altına almıştır. Başkalarının kontrolüne vermek adına güzel ve takdire şayan bir uygulama. Bundan da gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:20
  1. Zonguldak
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. Kur'an-ı Kerim

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