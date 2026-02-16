'Kur'an hayat bilgisidir: Herkese lazım'

İşte Dr. Mehmet Aslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Ey “iman ettik” diyenler, ey imanlılar! Eğer sözünüzde sadıksanız, ciddiyseniz bunun gereği şudur: Allah ve Rasûlü sizi size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman icabet edin. “Festecîbû”; icabet edin. “Lillâhi velirresûli”; Allah’a ve Resûlü’ne. “İzâ deâkum”; sizi davet ettiği zaman. “Limâ yuhyikum”; sizi yaşatacak şeylere…

Demek ki Allah ve Resûlü bizi, bizi yaşatacak şeylere davet ediyor. Allah ve Resûlü dışındakiler ise ölüme, yokluğa davet eder. Kur'an’da, Fâtiha Sûresi’nde işaret edilen sırat-ı müstakîm, “en'amte aleyhim” üzerinde olanların yoludur; nimet verilenlerin yolu. Allah bizi nimete davet eder. Allah’ın bizden bir alacağı yoktur; Allah vermek ister. Allah vermiştir, vermektedir; yaptıkları yapacaklarının delilidir.

Nimetin Kaynağı ve Müstekbirler

Bugün tükettiğimiz nimetlerin, havasından suyuna kadar, Allah’tan başka zerresini yaratan var mıdır? Zerresini idame ettiren, yaşatan var mıdır? Bunun iddiasında bulunan olabilir mi? Belki bir pınarın başına geçip “ben veriyorum” diyen müstekbirler çıkar. Oysa o müstekbirliğini bile Allah’a borçludurlar. Allah olmadan oturamaz, söz edemez, hiçbir fiilde bulunamazlar. Yaptıklarının tamamı Allah’ın verdiği imkânlarla mümkündür.

“Şu olmasaydı böyle olurdu” denir; o bile tartışmalıdır. Hâşâ, Allah vermeseydi onu da yapamazdın, küfrü bile yapamazdın. Ağzını açamazdın. Nimetler Allah’tandır. Allah’ın daveti, bu nimetleri artırmak içindir.

Fabrika Ayarları ve Şartname

Bir cihaz üretildiğinde ona optimal kullanım şartnamesi eklenir. “Şu voltajda kullan, böyle çalıştır ki sağlıklı olsun, ömrü uzun olsun” denir. Reçete gibidir. Allah Teâlâ da ömrümüz uzun olsun diye ayetleri, kitabı indirmiştir. Fıtrat odur; fıtrat ayarları odur. Bizim fabrika ayarlarımız Allah’ın yaratma ayarlarıdır.

O ayarlarla oynarsan, ehliyetsiz ve keyfiyetsiz ellere teslim edersen düzen bozulur. Nitekim oynuyorlar. Sahtekârlar yalan ve dolanla dolandırmaya çalışır. Oysa bu işin erbabı Rabbi Allah’tır; ehli Allah’tır. Tek ehil O’dur; alternatif yoktur. Allah yaratırken yanında kimse yoktur. Eşi yoktur. Hak sahibi Allah’tan başkası değildir. Hak, hukuk, ehliyet ve liyakat diyorsan ölçü budur. Bilimsellik ve ilimsellik diyorsan yaratana bakacaksın. İmkânı veren O’dur; suistimal eden insandır.

Hayatın Yasaları ve Sertifikalar

Fizik, kimya, biyoloji, sosyoloji, psikoloji… Bütün yasalar Allah’tandır. İnsanlar Allah’ın verdiği imkânlarla onların üzerinde tepiniyor. Oysa her şeyin bir raconu vardır. Vatandaş olmak için askerlik yaparsın, vergi verirsin, eğitim alırsın. Araba sürmek için ehliyet; iş yeri açmak için ruhsat, sertifika gerekir. Doktorun, mühendisin diploması olur.

Bunlar hayatın en basit gerçeğidir. Hekim, yürüyen bedene refakat eder, o kadar. Üstelik o refakatçiliği de Allah’ın verileriyle yapar. Hekim böyleyse gerisini düşünmek gerekir. Öyleyse Allah’ın şartnamelerine, ayetlerine, kitabına bakılmalıdır; bilim odur, fen odur.

“Din dersi eğitimini istemezük” deniyor. Oysa ehliyetsiz araba kullanamazsın. Bu dünyada yetenekle bazı şeyler mümkün olabilir. Fakat ilahî alanda bu mümkün değildir. Ancak Allah’tan sertifika alarak, bilgi alarak yapılabilir. Bedeni yaratan Allah’tır; onu yaşatan O’dur. Emanetçi olabilmek için Allah’ın istediği sertifika gerekir. Psikolojik, sosyolojik, fizik, kimya, biyolojik boyutlar vardır; bilmediklerimiz daha fazladır. Hekim bir yere kadar anlar; mühendis bir yere kadar anlar. Hepsini anlamak mümkün değildir.

Allah’ın Dünyasında Yaşamak

Öyleyse Allah’tan izin, sertifika alınacaktır. Bu da Allah ve Resûlü’nün hayat veren ayetlerine icabet etmektir. En azından “âmennâ ve saddaknâ” denmelidir. Müminler buna rıza gösterenlerdir. Fakat ilahî eğitim ne kadar alınmıştır? Dünya hayatı için uzun eğitimler alınırken, kıytırık bir devlete vatandaş olmak için askerlik ve vergi yükümlülükleri yerine getirilirken; Allah’a kul olmak, Allah’ın dünyasında yaşamak, Allah’ın verdiği bedeni kullanmak için hiçbir bilgiye, tecrübeye, ruhsata gerek yok mudur?

Hayat bilgisi ilkokulda başlar; fizik, kimya, biyoloji onun devamıdır. Peki en temel hayat bilgisi nedir? Kur’an’dır. Allah ve Resûlü’nün “hayat verecek bilgilere çağırdığı” şeydir. Nebilerin örnekliği hayat bilgisidir.

“Ben hayat bilgisi okumam, fizik kimya tanımam” dersen; yer çekimi seni çekmeyecek midir? Havasızlığa, susuzluğa, gıdasızlığa ne kadar dayanabilirsin? Onların şartnamesi vardır, kuralı vardır. Devletler, şirketler, bireyler bu kurallarla yükümlüdür. En iptidai akıl bunu kabul eder.

Şeriat Meşruiyettir

Şeriat meşruiyettir; hayat bilgisinin temel kaideleridir. “Ben hayat bilgisine karşıyım” diyen bir zır cahil ciddiye alınır mı? Din demek yasa demektir. Batıl bir dinin bile yasası vardır. Hak olan İslam’ın şeriatı ilahî yasadır. Şeriat yasa demektir; en başta ilahî yasa. Ona karşı tavır alan eşkıyadır, gayrimeşrudur.

Her devlet meşru mudur? Her şirket meşru mudur? Ölçü nedir? İlahi yasaya karşı tavır takınan, hayat bilgisini dışlayan anlayış meşru değildir. “Ben Allah’ı karıştırmam” demek; ilahî yasayı, hayat bilgisini, hak ve hakikati, ehliyeti ve liyakati dışlamak demektir. Bu ise hırsızlığı bastırmaktır.

Bugün terör estiren devletler vardır. Örgüt devletlerden güçlü terör uygulayan yapılar vardır. Meşruiyet ölçüsü ilahî yasadır. Ondan uzaklaşan eşkıyalığa sürüklenir.

Kur’an Hayattır

Rabbimiz bizi nimet verdiklerinin sırat-ı müstakîm yoluna iletsin. Herkes o yolda olsun ki yol kesilmesin, önler kapatılmasın.

Fen dindir. Fen Allah’ın ayetidir. Teknoloji Allah’ın ayetidir. Kur'an hayattır. Kur’an hayattır. Kur’an hayattır.

Cehalete ve yıkıma inat, Kur’an’a eşkıyalık edene inat Kur’ani hayat…

Çünkü Kur’an hayattır.

Tüm bu sepeplerle eğitimin ve hayatın her aşamasında Gur'an dersi temel ders olmalı, kimse itiraz etmemeli. Aklın ve naklin gereği bu. Hayatla bağdaşan bu. Hayat boyu Gur'an eğitimi hayırlı olsun. Selametle...