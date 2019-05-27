Kur’an bülbüllerini bağrına bastı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın ödül töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Çamlıca Camii konferans salonunda yapıldı.27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii Konferans Salonu’nda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törene torunlarıyla birlikte geldi. Başkan Erdoğan, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti ve kendileriyle yakından ilgilenerek sevgi gösterisinde bulundu. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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