  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kur’an Bülbülleri hayran bıraktırdı
Aktüel

Kur’an Bülbülleri hayran bıraktırdı

Bingöl’de “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” etkinlikleri kapsamında “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın bölge finali gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 18:33:00 -
Kur’an Bülbülleri hayran bıraktırdı

İl Müftülüğü koordinatörlüğünde Ulu Cami’de düzenlenen yarışmaya 7 şehirden 7 kişi katıldı.

İl Müftü Vekili Yunus Bolluk, buradaki konuşmasında, daha önce illerinde yarışıp birinci olanların bölge yarışmasına katıldığını belirterek, “Yarışma neticesinde Muş’tan gelen arkadaşımız birinci, Bingöl’den katılan ikinci, Van’dan gelen okuyucu ise üçüncü oldu. Bölge yarışmasında birinci olan okuyucu Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı” dedi. Yarışmada birinci olan Ahmet Agit de mutlu olduğunu, Türkiye finalinde de aynı başarıyı elde etmeyi umduğunu söyledi.
Programa, Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, imam hatipler ve vatandaşlar katıldı. Yarışma sonunda dereceye girenlere Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23