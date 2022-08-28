Kur’an bülbülleri bu yazı da rekorla bitirdi

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı kapsamında kapılarını açmaya hazırlanan okullarda öğrencilere kavuşma heyecanı yaşanırken, yaz Kur’an kurslarında ise ayrılık hüznü yaşanıyor. Bu yıl pandemi koşullarını geride bırakarak rekor sayıda öğrenciye eğitim veren Kur’an kursları düzenledikleri kapanış programlarıyla minik yavrulara veda ediyor.

Minik gönüllerine yazdılar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘örnek camii’ seçilen ve her yıl binlerce öğrenciye eğitim veren İstanbul Bağcılar Çiftlik Demircan Merkez Camii yaz Kur’an kursu, pandemi koşullarının ortadan kalkmasıyla bereketli bir dönemi geride bıraktı. “Gel Bu Yaz Kur’an-ı Gönlüne Yaz” sloganıyla kapılarını Kur’an bülbüllerine açan cami, bu yıl 1453 gibi rekor bir öğrenci sayısına ulaştı. Kur’an kursu programının tamamlaması nedeniyle düzenlenen kapanış programı için Çiftlik Demircan Merkez Camii, balon ve Türk bayraklarıyla süslendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende küçük çocuklar ilahi, hadisi şerif, dualar okuyarak, gösteriler yaptı.

Hem öğrendiler hem eğlendiler

‘Rekorların camisi’ olarak bilinen Bağcılar Çiftlik Demircan Camii yaz Kur’an kursu dini ve ahlaki eğitimin yanı sıra faaliyetleriyle de göz doldurdu. Kursta öğrencilere Kur’an-ı Kerim, ibadet, siyer, itikat, ahlak derslerinin haricinde sportif aktiviteler, piknik, havuz, gezi, bilgi yarışmaları ve sinevizyonda çizgi film izleme olanakları sağlanarak eğitim daha eğlenceli hale getirildi. Bu yıl ilk kez düzenlene Ayasofya gezisi ile minik yavrular, Hilal’in haça karşı ebedi üstünlüğünün sembolü olan kutlu mabedi görme fırsatı bulurken, yetim ve öksüz olan öğrencilere yardımlar yapılarak zengin ile fakirlerin kaynaşması sağlandı. Zaman zaman minik yavrulara cami sevgisi aşılamak için kek, meyve suyu, lahmacun, kayısı, fındık ikramı ve dondurma partileri yapıldı. Son 3 yılda birincilikleri bulunduğunu belirten Çiftlik Camii İmam-Hatibi Vahdettin Güzel, bu yılda sorumluluğu layıkıyla yerine getirmenin hazzını yaşadıklarını söyledi.

Cıvıl cıvıl veda

Minik yavruların salladıkları Türk bayraklarıyla manevi atmosferin doruğa ulaştığı kapanış programına, Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Müftüsü İbrahim Yavuz, Bağcılar Spor Müdürü Kemal Gürcan, Bağcılar Halk Eğitim Müdürü Cengiz Kurak, okul müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Bağcılar Müftülüğünde görevli hocalar, muhtarlar ve STK başkanları dâhil çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda kış dönemi içinde öğrenci kayıtlarına başlanırken, yaz döneminde yardımda bulunanlara destekleri için teşekkür edilip, dualar edildi.