Kur’an bülbülleri ‘Bismillah’ dedi

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye’de okulların tatile girmesinin ardından yurt genelinde 1 Temmuz’da başlayan yüz yüze eğitimin ardından yaz Kur’an kursları minik yavrularla doldu taştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘örnek camii’ seçilen ve her yıl ortalama bin 600 ile 2 bin 220 öğrenciye eğitim veren İstanbul Bağcılar Çiftlik Demircan Merkez Camii yaz Kur’an kursu da bu yıl bin 250 gibi rekor bir öğrenci kaydıyla eğitim ve öğretime ‘Bismillah’ dedi.

“Yaza Kur’an’la Merhaba” çağrısıyla düzenlenen bu yıl ki açılış programı için caminin içi balon ve Türk bayraklarıyla süslenirken, tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Küçük çocukların ilahi, hadisi şerif, dualar okuduğu açılış programına Bağcılar Kaymakamı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kursta öğrencilere Kur’an-ı Kerim, ibadet, siyer, itikat, ahlak derslerinin haricinde uygulanan sportif aktiviteler, piknik, gezi ve bilgi yarışmalarıyla eğitim daha eğlenceli hale getiriliyor. Açılış töreninde konuşan Bağcılar Çiftlik Demircan Camii İmam Hatibi Vahdettin Güzel, “Yaz Kur’an kursları ile çocuklarımız; camilerimizin ve Kur’an’ın manevi atmosferlerini soluyacak, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in örnek hayatıyla tanışacaklar. Abdest, namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetleri daha iyi öğrenecekler. Sevgi ve saygı, kardeşlik ve muhabbet, şefkat ve merhamet gibi erdemleri daha iyi kavrayacaklar. İyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı, helalle haramı, günahla sevabı birbirinden daha iyi ayıracaklar” dedi.