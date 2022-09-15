Kur'an ayetlerini şarkı yapan İranlı hadsize sert tepki! 'Bu zındığa konser planlayanlar...'

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Yüce Kur'an'ın ayetlerini şarkı sözü yapan İranlı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de sahne almayı planlaması kamuoyunun sert tepkisine sebep oldu.

Duyarlı Müslümanlardan yükselen tepki seslerinden sonra, Namjoo'nun Bursa, Konya ve Van'daki konserleri iptal edilirken, 2 Aralık'ta İstanbul Volkswagen Arena'da ve 7 Aralık'ta Ankara Congresıum'da vereceği konserlerde henüz bir değişiklik yapılmadı.

'İslam'a sövmek fikir fahişeliğidir'

Twitter hesabından sert ifadelerin yer aldığı bir mesaj paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da İranlı hadsize tepki gösterdi.

"Ayetlerle alay eden bu zındığa konser planlayan hainler bu aziz milletin sinir ucuna dokunuyor." diyen Dr. Şenocak, şu ifadeleri kullandı:

İslam'a sövmek sanat değil, fikir fahişeliğidir. Bu kafiri çağıranlara haddini bildirecek hukukçular bugün konuşmayacaksa ne zaman konuşacak, Kur’an'ı müdafaa etmeyecekse neyi müdafaa edecek?