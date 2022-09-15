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Gündem Kur'an ayetlerini şarkı yapan hadsiz Namjoo'nun Türkiye'deki 3 konseri iptal edildi!
Gündem

Kur'an ayetlerini şarkı yapan hadsiz Namjoo'nun Türkiye'deki 3 konseri iptal edildi!

Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri şarkıya çeviren hadsiz İranlı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de vermeyi planladığı konserlerden 3'ü iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 20:29:00 -
Kur'an ayetlerini şarkı yapan hadsiz Namjoo'nun Türkiye'deki 3 konseri iptal edildi!

 Yeniakit.com.tr 

Yüce dinimiz İslam'ın kutsalı Kur'an'ın ayetlerini şarkı sözü yaparak ağır hakarette bulunan İranlı Mohsen Namjoo'nun, Aralık ayında Türkiye'de vereceği 5 konserinden 3'ü, gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Yaptığı hadsizlikten sonra ülkesi İran'dan kaçarak ABD'ye yerleşen Namjoo'nun, 2 Aralık'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 3 Aralık'ta Bursa Merınos AKK'de, 7 Aralık'ta Ankara Congresıum'da, 8 Aralık'ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 10 Aralık'ta da Van Nur Tatar Spor Salonu'nda konser vermesi planlanlanıyordu.

Tepkilerden sonra iptal oldu

Müdafa-i İslam Hareketi'nin öncülüğünde Namjoo'ya tepki sesleri yükseldi.

Kamuoyunda oluşan tepkiden sonra, İranlı müzisyenin, 3 Aralık'ta Bursa Merınos AKK'de, 8 Aralık'ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 10 Aralık'ta da Van Nur Tatar Spor Salonu'nda vereceği konserler iptal edildi.

Biletix, resmi internet sitesinde 3 il için konser biletinin satışını iptal etti.

Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren, gelişmeyi Twitter hesabından böyle duyurdu.

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