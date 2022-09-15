Kur'an ayetlerini şarkı yapan hadsiz Namjoo'nun Türkiye'deki 3 konseri iptal edildi!
Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri şarkıya çeviren hadsiz İranlı Mohsen Namjoo'nun Türkiye'de vermeyi planladığı konserlerden 3'ü iptal edildi.
Yeniakit.com.tr
Yüce dinimiz İslam'ın kutsalı Kur'an'ın ayetlerini şarkı sözü yaparak ağır hakarette bulunan İranlı Mohsen Namjoo'nun, Aralık ayında Türkiye'de vereceği 5 konserinden 3'ü, gelen tepkiler üzerine iptal edildi.
Yaptığı hadsizlikten sonra ülkesi İran'dan kaçarak ABD'ye yerleşen Namjoo'nun, 2 Aralık'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 3 Aralık'ta Bursa Merınos AKK'de, 7 Aralık'ta Ankara Congresıum'da, 8 Aralık'ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 10 Aralık'ta da Van Nur Tatar Spor Salonu'nda konser vermesi planlanlanıyordu.
Tepkilerden sonra iptal oldu
Müdafa-i İslam Hareketi'nin öncülüğünde Namjoo'ya tepki sesleri yükseldi.
Kamuoyunda oluşan tepkiden sonra, İranlı müzisyenin, 3 Aralık'ta Bursa Merınos AKK'de, 8 Aralık'ta Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde, 10 Aralık'ta da Van Nur Tatar Spor Salonu'nda vereceği konserler iptal edildi.
Biletix, resmi internet sitesinde 3 il için konser biletinin satışını iptal etti.
Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren, gelişmeyi Twitter hesabından böyle duyurdu.