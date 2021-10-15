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Gündem Kuralları hiçe sayan taksilere af yok
Gündem

Kuralları hiçe sayan taksilere af yok

İstanbul genelinde devam eden taksi denetimlerinde, yolcu seçtikleri belirlenen 2 şoförün aracı bağlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 01:28:00 -
Kuralları hiçe sayan taksilere af yok

İstanbul'da özellikle mesafe ve yolcu seçen, para üstü vermeyen, turistleri dolandıran taksicilere yönelik denetimler devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda denetimleri sıklaştırdı.

Yolcu seçen taksicilerin araçları bağlandı

Dün akşam Mecidiyeköy'deki uygulama sırasında yolcu seçtikleri tespit edilen 2 taksicinin aracı bağlandı.

Müşteriyi kabul etmeyen taksiciler, polis ekiplerince çevrildi. Önce ceza yazılan taksicilerin araçları, trafikten men edildi.

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