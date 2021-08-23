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Ekonomi Kurallara uymayan yapı denetim kuruluşlarına ceza
Ekonomi

Kurallara uymayan yapı denetim kuruluşlarına ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2011’den bu yana kurallara uymayan yapı denetim kuruluşlarına 38 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 14:50:00 -
Kurallara uymayan yapı denetim kuruluşlarına ceza

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre 4708 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşlarının kendilerine verilen görevi eksiksiz yerine getirip getirmediklerinin tespitine yönelik denetim çalışmaları sürüyor. Ülke genelinde 2 bin 373 yapı denetim kuruluşu ile 393 laboratuvar ve 31 bin 584 denetim elemanı bulunuyor. Bu kapsamda bugüne kadar 20 bin 822 büro, 60 bin 949 şantiye denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen yapı denetim kuruluşlarına 3 bin 224, denetim elemanlarına ise 4 bin 936 adet idari para cezası uygulandı. 2 bin 244 yapı denetim kuruluşuna da yeni iş almaktan men cezası verildi. Bugüne kadar yapı denetim kuruluşlarına 38 milyon lira idari para cezası kesildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ekiplerince geçen yıl yapı denetim firmalarına yönelik 6 bin 450 denetim yapılmış, bu denetimler kapsamında, yapı denetim kuruluşlarından 198’ine idari para cezası uygulanmıştı.

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