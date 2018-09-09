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Kurallara uymayan sürücülere Taksim'de ceza yağmuru!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Taksim Meydanı'nda ‘Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu’ uygulaması yaptı.

09 Eylül 2018 Pazar 11:10
Kurallara uymayan sürücülere Taksim'de ceza yağmuru!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Taksim Meydanı’nda ‘Emniyet Kemeri ve Cep Telefonu’ uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında ehliyet kemeri takmayan ve cep telefonu ile konuşan sürücülere 108 TL para cezası kesildi. Bazı sürücüler hatasını kabul ederken, trafik kontrolleri esnasında muhabir ile sürücüler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ: "HATAMI KABUL EDİYORUM"

Taksici Hasan Ünal ise, “Ben hatamı biliyorum. Cezam ne ise ödeyeceğim. Gönül ister ki bu trafik cezaları herkese eşit şekilde uygulansın. Herkes hak ettiği cezayı bulsun. Ben yolda emniyet şeridi kullananlar yüzünden gideceğim yere bir saat geç gittiğim oluyor. Hatamı kabul ediyorum" dedi.


Trafik polisinin ceza işlemi uyguladığı bir sürücü ise 'hatanızın ne olduğunu biliyor musunuz' sorusu üzerine gülerek, "Emniyet kemeri" diye cevap verdi. Sürücü, muhabirin 'bundan sonra emniyet kemeri takacak mısınız' sorusuna ise "Düşünüyoruz" şeklinde cevap verdi.

"PANİK ATAĞIM, EMNİYET KEMERİ TAKAMIYORUM"

Kendisinde panik atak olduğunu ve bu nedenle emniyet kemerini takamadığını ifade eden bayan sürücü ise, “Emniyet kemeri takamıyorum sıkıyor beni. Öyle daha çok kaza yaparım. Bende de böyle bir panik atak var” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TALİMAT VERMİŞTİ

Önceki gün katıldığı programda açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her vatandaşımızın emniyet kemeri takmasını kesinlikle ve kesinlikle temin edeceğiz. Direksiyon başında cep telefonu kullanımını kesinlikle ve kesinlikle bitireceğiz. Emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması, seyir halinde cep telefonu kullanımı, aşırı hıza ilişkin yapılacak iş ve işlemlerle trafik kazalarını önleme planı hazırlanmasına ilişkin talimatlar il valiliklerine gönderdim" demişti.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 11:10
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