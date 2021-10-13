Kuralay: Gıdada dünyanın bize ihtiyacı var

Almanya’nın Köln kentinde cumartesi günü kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021, salgın sonrası yükselen Türk gıda sektörünün gövde gösterisine sahne oluyor. Yarın sona erecek fuara, Türkiye’den İTO’nun milli organizasyonu ile 202 firma katılırken, 88 firma da fuarda bireysel stantlarıyla yer aldı.



İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO’nun dünya genelinde 40 civarında fuarda Türkiye’yi milli katılımla temsil ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Anuga ile birlikte 5’inci yüzyüze fuarı organize ettiklerini bildirdi. İsrafil Kuralay, Türk lezzet endüstrisi olarak Avrupa’yı doğru bir pazar olarak gördüklerini ifade ederek, Anuga’da 10 farklı bağlamda Türk firmalarının boy gösterdiğini söyledi.

Güzel markalarımız mevcut

Türkiye’nin gıda alanında çok büyük firmaları olduğunu belirten Kuralay, “Çok güzel markalarımız var. Dünyanın da bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hep sanayi ve teknoloji öne çıkıyor olsa da özellikle gıdanın, insanlık için hayati ve stratejik bir sektör olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Türkiye’miz tarımda hala kendisine yeten ülkelerden bir tanesi. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirebileceğimize, firmalarımızı daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Anuga’nın da bunun için bir zemin olduğunu düşünüyorum” dedi.