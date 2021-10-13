  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kuralay: Gıdada dünyanın bize ihtiyacı var
Ekonomi

Kuralay: Gıdada dünyanın bize ihtiyacı var

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, salgının etkilerinin hafiflemesiyle Türk firmalarının ne kadar hızlı hareket ettiğinin ortaya çıktığını ifade ederek, “Dünya sıkıntılı ve zor dönemdeyken, rekabet üstünlüğünü Türk firmaları olarak yakalamış durumdayız” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:48:00 -
Kuralay: Gıdada dünyanın bize ihtiyacı var

Almanya’nın Köln kentinde cumartesi günü kapılarını açan dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga 2021, salgın sonrası yükselen Türk gıda sektörünün gövde gösterisine sahne oluyor. Yarın sona erecek fuara, Türkiye’den İTO’nun milli organizasyonu ile 202 firma katılırken, 88 firma da fuarda bireysel stantlarıyla yer aldı.

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, İTO’nun dünya genelinde 40 civarında fuarda Türkiye’yi milli katılımla temsil ettiğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Anuga ile birlikte 5’inci yüzyüze fuarı organize ettiklerini bildirdi. İsrafil Kuralay, Türk lezzet endüstrisi olarak Avrupa’yı doğru bir pazar olarak gördüklerini ifade ederek, Anuga’da 10 farklı bağlamda Türk firmalarının boy gösterdiğini söyledi.

Güzel markalarımız mevcut

Türkiye’nin gıda alanında çok büyük firmaları olduğunu belirten Kuralay, “Çok güzel markalarımız var. Dünyanın da bize ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hep sanayi ve teknoloji öne çıkıyor olsa da özellikle gıdanın, insanlık için hayati ve stratejik bir sektör olduğunun bilincinde olmamız gerekiyor. Türkiye’miz tarımda hala kendisine yeten ülkelerden bir tanesi. Bu potansiyeli daha iyi değerlendirebileceğimize, firmalarımızı daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. Anuga’nın da bunun için bir zemin olduğunu düşünüyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Açık açık söyledi: Halk Türk ordusunu bekliyor!
Gündem

Açık açık söyledi: Halk Türk ordusunu bekliyor!

Cerablus eski Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, "Münbiç’te, Kobani’de, Surrin’de, Rakka’da hatta Haseke’de işgal altındaki halkın tüm..
Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
Dünya

Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Libya'da Batı destekli darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar daha bulunurken, söz konusu m..
O ülke bir ilki başardı! 'Türkiye'nin izinden gidiyoruz'
Dünya

O ülke bir ilki başardı! 'Türkiye'nin izinden gidiyoruz'

Uluslararası Para Fonu IMF'nin dış borçlanma tavsiyesini reddeden Cezayir'in tavrı Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ülkenin Türkiye'yi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay