Kural tanımayan sürücüye ağır fatura: 30 bin liralık motorla 249 bin lira ceza yedi
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsüne adeta ceza yağdı. 10 dakikalık kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan tam 249 bin lira idari para cezası uygulandı.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri trafik denetimleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücü N.B.S'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Yapılan incelemede, yaklaşık 30 bin lira değerindeki motosikletin plakasız olduğu ve orijinal aksamında değişiklik yapıldığı tespit edildi.
Ekipler, sürücü N.B.S'ye ilgili trafik kanunu maddeleri gereğince toplam 249 bin lira idari para cezası kesti.
