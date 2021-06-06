Kuraklıktan etkilenen il sayısı 41’e çıktı

Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Mayıs Ayına İlişkin Kuraklık Raporu”nu değerlendirdi. Mayıs yağışları yetersiz olunca kuraklıktan etkilenen il sayısının 41’e çıktığını bildiren Bayraktar, haziranda yağışların yetersiz olması durumunda bu sayının daha da artacağına dikkati çekti. Mayısta kuraklıktan en fazla zarar gören ürünlerin arpa, buğday ve kırmızı mercimek olduğunun altını çizen Bayraktar, “Yeni ekilen mısır, şeker pancarı, patates, nohut, yeşil mercimek, çeltik ve yem bitkileri gibi ürünler de kuraklıktan etkilendi. İkinci ürün ekilişlerinde de sıkıntı olması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

“Dekar başına 200 TL hibe verilsin”

Kuraklıktan etkilenen üreticilere yönelik alınması gereken tedbir ve talepleri sıralayan Bayraktar, şunları kaydetti: “Kuraklıktan zarar gören çiftçilere dekar başına 200 lira nakdi hibe kuraklık desteği verilmeli. Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve özel bankalara olan kredi borçları uzun vadeli ve faizsiz ertelenmelidir. Elektrikle sulama yapan çiftçilerimizin borçlarından dolayı elektrikleri kesilmemeli ve sulama ücretleriyle elektrik fiyatlarında indirime gidilmeli, tarımsal abone grubunda elektrikte uygulanmakta olan yüzde 18 KDV yüzde 1’e indirilmelidir.”