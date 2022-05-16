Kuraklık patladı! Gıda krizi yaşayan Arap ülkesi Türkiye'den satın alacak

Irak'ta kuraklık, tarım için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Azalan yağışlar neticesinde üç yıldır süregelen kuraklığın, 2022 yılında tarımsal üretimi kısıtlayacağı ve ülkeyi ithal pazara iteceği söyleniyor.

Kuraklıktan etkilenen Necef vilayetindeki üreticiler, mayıs ayı ortasında yetiştiriciliğine başlanan pirinç tarlalarının ekim ayına kadar sulak kalması gerektiğini ancak artık bunun mümkün olamayabileceğini ifade ediyor.

Necef'in su kaynakları müdürü Şakir Fayiz Kadim AFP'ye verdiği demeçte, ülkenin mevcut su rezervlerinin, kritik seviyenin çok altında olduğunu belirtiyor.

Kadim, su rezervlerinin kritik seviyenin altında olmasının, Necef ve diğer illerde pirinç yetiştiriciliğini derinden etkileyeceğini savunuyor.

Mayıs ayı başlarında tarım bakanlığı, Necef ve Divaniye'de toplam pirinç ekim alanını bin hektar (2.741 dönüm) olarak sınırlandırmıştı.

Bakanlığa göre, ülkenin yıllık pirinç üretimi 300 bin ton idi ancak su kıtlığı nedeniyle bu miktarın düşeceği tahmin ediliyor.

İklim değişikliğine en dirençsiz ülkelerden

Diğer yandan Irak'ta büyük su kaynakları olarak bilinen Dicle ve Fırat nehirlerinin varlığına rağmen, su arzı gün geçtikçe daha da düşüyor.

Irak, iklim değişikliği etkilerine ve çölleşmeye karşı en dirençsiz beş ülkeden biri olarak sınıflandırılıyor.

Çiftçiler ve ziraat mühendisleri, sulama sistemlerinin modernize edilmesi konusunda bir çabaya girişilmemesinden yakınıyor.

Dünya Bankası'na göre, aşırı kuraklıklar, enerji kesintileri ve artan küresel fiyatları sonrası Irak tarım sektörü yüzde 17,5 oranında küçüldü.

Dünya Gıda Programı'na göre tarım, işgücünün yüzde 20'sini oluştururken, Irak'ın petrolden sonra elde ettiği ikinci büyük gelir kapısı olarak biliniyor.

Iraklı yetkili açıklamıştı

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar Mecid, ülkede yaşanan gıda krizi nedeniyle 3 ay süreyle tüm gıda ürünleri için ithalat kapısını açtıklarını duyurmuştu. Yaşanan gelişme sonrası Irak'ın Türkiye'den ayçiçeği yağı, buğday unu, tavuk eti, yumurta, bisküvi, turunçgiller, çikolatalı mamuller ve domates tedarikini artıracağı öğrenilmişti.

Kaynak: Mepa News