Kuraklık korkusu yaşayan Karlıovalılar, kar yağışına sevindi

Kuraklık korkusu yaşayan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde karla karışık yağmurla başlayan yağış, öğle saatlerinde yerini tamamen kara bıraktı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde yaklaşık 15 santimi, yükseklerde ise 25 santimi buldu.



Emniyet ekipleri, araçlarda kar lastiği kontrolü yaparak, sürücülere kar yağışından dolayı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi. Kaymakamlığa bağlı özel idare ekipleri, köy yollarının kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri de Erzurum-Karlıova, Karlıova-Bingöl karayolunda aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor.